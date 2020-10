Sledujte, čo spravila sexi Nicole Scherzinger po cvičení: Odvážili by ste sa?

Ukážkové otužovanie!

Nicole Scherzinger (42) sa ponorila do vane plnej ľadu, aby sa schladila po náročnom tréningu. So sexi priateľom Thomom Evansom (35) spolu často cvičia a využívajú aj váhu svojich tiel. Ktovie, či im to takto funguje aj v spálni.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Sexi speváčka a členka Pu­ssycat Dolls uverejnila na sociálnej sieti fotku, kde je celá ponorená v plechovej vani plnej ľadu! Tento trend si obľubuje stále viac celebrít. Pravdepodobne je to najlepšie schladenie svalov po náročnom športovom výkone. Milovníčka fitness Nicole si totiž pravidelne dopraje poriadny tréning. Spolu s frajerom Thomom Evansom, hráčom amerického futbalu, robia aj tzv. výcvik bojovníka.

Jeho základom sú cviky s vlastnou váhou a pomer makania a oddychovania je iba 60 sekúnd ku 20 sekundám. Poriadne sa pri tom teda zapotíte. Tento párik však využíva aj váhu toho druhého! A na videách vidno, ako si náročné cviky spríjemňujú bozkami. Fanúšikovia sa však ihneď pýtali, či im to takto ladí aj pri cvikoch v posteli.