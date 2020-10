Boj proti koronavírusu povedie nový minister zdravotníctva: Prymulu má nahradiť nováčik v politike

Česká vláda bude rokovať o predĺžení núdzového stavu.

Ten je momentálne vyhlásený do 3. novembra. Premiér Andrej Babiš chce tiež sprísniť obmedzenia. Šírenie koronavírusu sa totiž u našich západných susedov nedarí spomaliť.

Núdzový stav na dobu dlhšiu ako 30 dní musí schváliť parlament. V utorok o tom bude rokovať vláda a potom zrejme návrh predloží do snemovne. Aktuálne vyhlásený núdzový stav totiž bude platiť už len týždeň. Spomaliť šírenie nákazy sa však nepodarilo, práve naopak. V počte nových prípadov i úmrtí v pomere na počet obyvateľov sa za posledných sedem dní Česko dostalo na prvé miesto na svete.

Podľa premiéra Babiša za to môže až príliš veľa výnimiek z prijatých opatrení. O ich zrušení a sprísnení obmedzení česká vláda rokovala už včera. Na druhej strane ale vláda prijala aj ďalšie kroky na pomoc podnikateľom, ktorých dusia dôsledky rôznych zákazov.

Babiš sa tiež posťažoval na to, že ľudia nenosia rúška a zgrupujú sa aj napriek zákazom. Ako príklad použil trhy, ktoré sa cez víkend konali v centre Prahy pri Vltave. Aj odchádzajúci minister zdravotníctva Roman Prymula poukázal na to, že za rast počtu prípadov môže aj nedodržiavanie opatrení. On sám sa pritom „preslávil“ tým, že ho minulý týždeň novinári odfotili, ako bez rúška vychádza po polnoci z reštaurácie, ktorá mala byť zavretá.

Prymula naďalej tvrdí, že nič neporušil a rúško nemal „dve sekundy“. Hoci hneď po prichytení tvrdil, že sám neodstúpi, teraz už pripustil, že podá rezignáciu hneď, ako bude pripravený jeho nástupca. Podľa informácií idnes.cz by sa ním mal stať lekár Jan Blatný, ktorý je odborníkom na hematológiu, ale v politike je nováčikom. Zdá sa teda, že tento týždeň sa Prymula zúčastňuje na rokovaniach vlády posledný raz. Na svojom poste vydržal mesiac.

Španielsko zavrie na pol roka

- Premiér Pedro Sánchez vyhlásil núdzový stav a nočný zákaz vychádzania v celej krajine.

- Pohyb je obmedzený od 23.00 do 6.00.

- Jednotlivé regióny si zákaz vychádzania môžu o hodinu posunúť podľa potreby.

- Môžu tiež zakázať cestovanie do iných regiónov – to by bolo možné len zo zdravotných a pracovných dôvodov.

- Opatrenia mali platiť 15 dní, ale Sánchez žiada parlament o ich predĺženie na 6 mesiacov.

Aj zvyšok Európy zatvára

- Taliansko ohlásilo prísnejšie opatrenia v nedeľu, pretože zdravotníctvo začína byť opäť preťažené.

- Francúzsko ohlásilo denný rekord, až 52 000 nových prípadov v nedeľu – v sobotu mali 45 000 prípadov.