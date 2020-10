Ivan zo šou Svadba na prvý pohľad po tom, ako sa mu zastrelila mama Vierka († 63): Radikálna zmena života

Charizmatický Ivan (39), ktorého pozná celé Slovensko práve vďaka šou Svadba na prvý pohľad, to v posledných mesiacoch nemal vôbec jednoduché.

Podnikateľ si totiž prešiel hneď niekoľkými životnými skúškami. Prvá prišla len na začiatku roka, keď si v spomínanej markizáckej šou vzal za manželku problémovú blondínku Luciu, ktorá mu mala byť len pár dní po svadbe neverná. Tvrdšia a nezabudnuteľná rana však prišla v auguste, keď ženích našiel nehybné telo svojej milovanej mamy, ktorá sa zastrelila. Je možné, že práve táto nepríjemná skutočnosť ho poznačila natoľko, že sa rozhodol pre radikálnu zmenu. Ivan odišiel zo Slovenska!

Ivan sa len na začiatku roka stal známym, keď hľadal lásku v markizáckej šou Svadba na prvý pohľad. V nej bol podnikateľ spojený s inštruktorkou baby plávania Luciou, s ktorou mal podľa odborníkov veľkú šancu na dokonalý vzťah. Ivana však pri zoznamovaní s jeho polovičkou zarazilo niekoľko tajomstiev z jej minulosti. Drogy a pornozábery, ktoré má bývalá nevesta za sebou, vtedy s Ivanom poriadne zamávali. A hoci sa snažil napriek tomu s blondínkou ostať, ich vzťahu napokon odzvonilo po tom, ako mu mala byť Lucia neverná iba pár dní po svadbe.

„Zobudil som sa a nebola vedľa mňa. Napokon som ju našiel v obývačke na gauči, kde bola polonahá a vedľa nej bol nejaký kamoš,“ povedal vtedy nahnevaný ženích, ktorému došla trpezlivosť a rozhodol sa radšej ostať sám. S kráskou sa napokon rozišiel a nechcel ju už ani za kamarátku, tobôž ešte za manželku. A keď to už vyzeralo, že sa Ivan zo sklamania po mesiacoch spamätal a konečne si opäť nažíva spokojný život, prišla ďalšia, a o to tvrdšia rana.

Prišiel o blízku osobu

Keď sa podnikateľ 28. augusta vracal do bytu svojej mamy, zažil obrovský šok, ktorý si bude pamätať až do konca života. Jeho drahá mama Vierka († 63), ktorá syna vo všetkom podporovala, si siahla na život. A práve Ivan mal byť tou osobou, ktorá našla jej nehybné telo bez známok života so strelným poranením hlavy.

O to horšie celú situáciu ženích zvládal s vedomím, že jeho mama spáchala samovraždu práve jeho zbraňou. Či ju mal uchovanú v trezore a v legálne držbe, sa doteraz nevie. Keď ho totiž Nový Čas na druhý deň oslovil, do reči mu vôbec nebolo. „O čom sa chcete rozprávať? O mojej mame?“ reagoval tichým hlasom. „Nebudem vám nič hovoriť,“ dodal vtedy Ivan, na ktorom bolo značne vidno, že je z hrôzostrašného zážitku poznačený.