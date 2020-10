Až 12 000 eur! Toľko ušetríte vďaka Kolískam

Projekt v Záhorskej Bystrici kolauduje. K hotovým bytom dostanete garážové státie v hodnote 12 000 eur zadarmo.

Ak túžite po novom bývaní v Bratislave a nechcete dlho čakať, Kolísky určite stoja za úvahu. Posúďte sami.

Už čoskoro v novom

V Kolískach prebieha v týchto dňoch záverečná fáza kolaudačných konaní. To znamená, že do svojho nového bytu sa môžete nasťahovať naozaj už čoskoro. Vybrať si pritom môžete z kompletnej ponuky moderných bytov s praktickými dispozičnými riešeniami. Do pozornosti dávame predovšetkým trojizbové a štvorizbové byty ideálne pre rodiny s deťmi. Kolísky sú celkovo veľmi ústretové voči potrebám detí, čo potvrdzujú množstvom benefitov pre najmenších.

Kids-friendly bývanie

S bývaním v Kolískach budete spokojní vy ako rodičia a jedného dňa sa vám zaň poďakujú aj vaše deti. Vyrastať budú v pokojnom prostredí v blízkosti Malých Karpát. Les, ktorý máte hneď pri dome, je tým najlepším miestom na výlety do prírody. Pestrofarebné detské ihriská na vlastnom bezpečnom dvore zasa ideálnym priestorom pre hry s kamarátmi zo štvrte. Nechýbajú ani športoviská s pingpongovým stolom, ktoré vo vašich deťoch vzbudia záujem o šport a aktívne trávenie voľného času. Komunitné záhrady v nich zasa posilnia vzťah k prírode a komunite.

Nadštandardné vybavenie

Kolísky, samozrejme, mysleli aj na vaše pohodlie. K novému bytu teraz získate garážové státie v hodnote až 12 000 eur zadarmo, čo je ponuka, ktorú by ste si rozhodne nemali nechať ujsť. Rovnakú radosť ako bezproblémové parkovanie vám nepochybne urobí aj nadštandardné vybavenie bytov – od drevených parkiet cez kúpeľne a sanitu až po dvere. Všetko v tej najvyššej kvalite od popredných svetových výrobcov a značiek. Neveríte? Príďte a presvedčte sa na vlastné oči.

Pozrite si vzorové byty

O samotných bytoch a ich prémiovom štandarde by sa dalo napísať veľa, ale viac než tisíc slov povie jedna osobná návšteva. Každý záujemca si môže nezáväzne pozrieť vzorový byt, stačí si dohodnúť termín. Kolísky sú už pripravené. A čo vy?

