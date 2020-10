Problémy vo fabrike z Oravského Podzámku: Po testoch nám chýbajú desiatky zamestnancov

Majú výpadok 30 pracovníkov. Spoločnosť OFZ z Oravského Podzámku, ktorá sa zameriava na výrobu ferozliatin a kovov, preventívne znížila svoju výrobu o 40 %.

Do nočnej zmeny zo soboty na nedeľu totiž nenastúpilo 60 % zamestnancov. Postupne sa však fabrika dostáva do normálneho režimu, ako to bolo pred testovaním.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Situácia u oravského producenta ferozliatin sa stabilizovala a je pod kontrolou. Podľa výrobného riaditeľa OFZ Branislava Klocoka najhoršie to bolo práve v noci zo soboty na nedeľu, keď v súvislosti s pilotným testovaním na ochorenie COVID-19 nenastúpilo do výroby 60 % pracovníkov kritických stredísk. „To sme už išli z posledného,“ priznáva riaditeľ. Dodáva, že výpadok pracovnej sily očakávali, a tak sa naň snažili vopred pripraviť preventívnym znížením výroby o 40 %.

„Postupne sa ostatné zmeny preorganizovali. Momentálne máme výpadok z titulu karanténnej PN, a to okolo 10 %, čo je zhruba 30 pracovníkov, ktorí boli buď pozitívne testovaní, alebo sú PN pre ochorenie COVID-19 blízkej osoby,“ vysvetlil Klocok. Vedenie fabriky predpokladá, že testovať sa dali všetci zamestnanci a do práce nastúpili len tí s negatívnymi testmi. V pondelok ráno teda preorganizovali zmeny v kritických strediskách a stiahli zamestnancov z dovoleniek.

„Predpokladáme, že už v priebehu dnešného dňa (pondelok, pozn. red.) sa dostaneme na tie čísla výrobnosti, ktoré sme mali pred piatkom. Nepredpokladáme, že by mali vypadnúť ďalší ľudia, no uvidíme, ako to bude pri ďalšom testovaní. Nemalo by to však byť také dramatické, ako to bolo teraz,“ domnieva sa riaditeľ. Podľa neho veľký výpadok v závode bol pravdepodobne aj preto, že mnohí si myslia, že testovanie je ako návšteva u lekára, kde dostanú paragraf a v práci to majú zaplatené.

„Určite nám tento výpadok zamestnancov a preventívne zníženie výroby spôsobili ekonomické škody, no sú menšie, ako keby sme museli nekontrolovane odstaviť výrobu a niektoré z pecí,“ zakončil Klocok. Pred začiatkom testovania mala spoločnosť výpadok zamestnancov kritických stredísk na úrovni približne 20 percent.