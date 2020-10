Muž ohavne zavraždil manželku († 45) a dcéru († 18): Tajomný telefonát krátko pred masakrom

Ohavná vražda! Polícia v Texase prijala hlásenie s tajuplnou žiadosťou o pomoc. Keď dorazili do rodinného domu v meste Irving, uvideli masaker. Detaily len pre silné povahy.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako uvádza portál People, krátko po tom, ako policajti vkročili 20. októbra ráno do rodinného domu, 45-ročný muž James Olivares namieril na seba zbraň a vystrelil. Ešte predtým muž smrteľne postrelil svoju manželku († 45), dospievajúcu nevlastnú dcéru († 18) a dvoch rodinných psov. Vyšetrovatelia stále nepoznajú motív jeho vraždenia.

Podľa polície James Olivares krátko predtým, ako zavraždil svoju manželku Brandy Evett Olivares a nevlastnú dcéru Sicilian Italease, zverejnil na svojom Facebooku krátky status: „Je mi to ľúto“.

Polícia novinárom počas tlačovej konferencie povedala, že ešte v to isté ráno jedna zo ženských obetí zavolala na linku pomoci. Podľa policajta z mesta Irving Roberta Reevesa sa zdalo, akoby volajúca predstierala, že telefonuje so svojím bratom. Hovor trval necelú minútu. „Osoba bola v strese. Hovorila veľmi potichu. Snažila sa prehovoriť k dispečerovi pomocou kódov, ale on nedokázal zachytiť, čo hovorila. Rozumel len, že hovorila niečo o bratovi a že volala na linku pomoci 911,“ uviedol policajt Reeves.

Do domu vyslali príslušníkov polície, ktorí zaklopali na dvere. V tom čase bol ešte James nažive. Podľa ich slov zvolal zvnútra doma a požadoval vyjednávača. Krátko nato počuli spoza dverí výstrel, ktorým si James zobral život. Muž bol armádnym veteránom, avšak podľa polície nemali informácie, že by trpel posttraumatickou stresovou poruchou alebo depresiou. V prípade vrážd prebieha vyšetrovanie.