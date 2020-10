Krízový štáb rozhodol: Matovič oznámil kľúčové rozhodnutie ohľadom celoplošného testovania!

Premiér Igor Matovič informoval o počas rokovania ústredného krízového štábu, ktoré v pondelok prebieha.

Potvrdil, že celoplošné testovanie bude, avšak nebude prebiehať od piatku, ale len v sobotu a nedeľu. Premiér povedal, že na krízovom štábe sa rozhodovalo medzi úplným lockdownom a celoplošným testovaním.

Minister obrany Jaroslav Naď povedal, že to bude najväčšia logistická operácia v ére samostatného Slovenska. ,,Rozhodnutie posunúť to len na sobotu a nedeľu súvisí s personálmi a materiálnymi limitmi, ktoré máme," oznámil. Budú sa preto meniť časy testovania. Za hodinu by malo jedno odberné miesto otestovať 35 ľudí.

,,Toto je výzva aj občanom, ak vidia, že v rade pred nimi je 70 ľudí, aby sa otočili, lebo najbližšie hodiny sa k testovaniu nedostanú," povedal náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko.

,,Po tomto pretestovaní si budeme môcť vydýchnuť, lebo množstvo nakazených pôjde do karantény a počty nakazených by mali klesať," povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Čaká, že výsledky testovania sa najprv prejavia v Bardejove a na Orave, a dúfa, že neskôr na celom Slovensku.

,,Táto operácia môže byť úspešná len vtedy, ak sa zapojí enormné množstvo ľudí na Slovensku," dodal. Poďakoval armáde aj všetkým zložkám ministerstva vnútra či starostom, ktorý sa na celoplošnom testovaní podieľajú.

