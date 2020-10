Peter Sagan po náročnej dvojkombinácii Tour - Giro: Konečne idem domov!

Zvládol to so cťou. Slovenský cyklista Peter Sagan (30) má za sebou premiérové Giro. Trojnásobný majster sveta zvolil počas koronou poznačenej sezóny smrtonosnú dvojkombináciu Tour de France – Giro d’Italia.

Síce bojoval z celých síl, no nakoniec ani na jednom z podujatí nezískal žiadny dres. Momentálne sa teší už len na jediné – návrat domov za rodinou a za synčekom Marlonkom.

Vrcholom Saganovho vystúpenia na talianskych cestách bol výkon v 10. etape, keď sa mu podarilo ukončiť 461-dňové čakanie na triumf. „Som rád, že som to víťazstvo získal a že som v sezóne nakoniec dokázal vyhrať. Chcem sa poďakovať aj všetkým fanúšikom, ktorí nás povzbudzovali,“ povedal po záverečnej časovke. Sagan si tak pripísal triumf na každej z troch Grand Tours a stal sa stým cyklistom, ktorému sa to podarilo.

„Tento úspech má pre mňa špeciálny význam, keďže je môj prvý na Giro d’Italia. Moje predchádzajúce víťazstvo bolo vlani na Tour de France, musel som si trocha počkať. Tím aj fanúšikovia majú očakávania a dlhoval som im víťazstvo,“ dodal po triumfe. Sagan sa predstavil na Gire prvýkrát v kariére napriek tomu, že sezónu poznačila pandémia koronavírusu, ktorá posunula celý kalendár. Síce mal po Tour de France na oddych len krátkych 12 dní, no splnil sľub, ktorý dal ešte vlani organizátorom a talianskym fanúšikom.

„Som veľmi rád, že som tento rok prišiel na Giro, no bola to pre mňa dosť intenzívna sezóna, pretože som absolvoval dve Grand Tours tesne po sebe. Giro ma bavilo, ale som už celkom rád, že to mám celé za sebou. Budem na to rád spomínať,“ uzavrel Sagan.

Šéf Denk kritizoval

Čo sa týka Saganovho tímu Bora-hansgrohe, nemecká stajňa nesplnila ciele, ktoré si dala pred samotným podujatím. „Peter Sagan dosiahol v 10. etape pôsobivé víťazstvo a tiež bol štyrikrát druhý. Nepatrí nám však cyklámenový dres, ktorý sme získali pred rokom. Aj preto sa vo mne miešajú pocity,“ vravel manažét Bora-hansgrohe Ralph Denk na tímovom webe. Denk naznačil, že v porovnaní s nedávnou minulosťou toto Giro pre jeho tím nedopadlo najlepšie.

„V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma edíciami, keď sme vyhrali po tri etapy, teraz to nebolo naše najlepšie predstavenie. Musíme preto v najbližších týždňoch zanalyzovať, prečo sa nesplnili niektoré ciele. V globále však máme za sebou dobré Giro a môžeme byť hrdí na dosiahnuté úspechy,“ dodal Denk.