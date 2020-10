Bývalý Černákov šofér si odpykáva 15-ročný trest, chcel obnoviť konanie: Rozhodnutie, ktoré Surového nepotešilo

Pojednávanie, ktoré sa malo zaoberať návrhom na povolenie obnovy konania, o ktoré požiadal Slavomír Surový, Okresný súd v Prešove v pondelok odročil.

Bývalého Černákovho šoféra súd poslal v roku 2011 na 15 rokov do väzenia za viaceré trestné činy. "Dnešné verejné zasadnutie vo veci o návrhu na povolenie obnovy právoplatne skončeného konania, bolo odročené na 14. december 2020, pretože neboli splnené podmienky na jeho vykonanie z dôvodu neprítomnosti prísediaceho," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.

Mikuláš Černák bol na pondelkové pojednávanie predvolaný ako svedok. Surový žiada o obnovu konania z dôvodu, že verdikt, za ktorý bol v roku 2011 odsúdený, je podľa neho v prípade vraždy Petra Klešča nespravodlivý.

Proces na prešovskom Okresnom súde sa začal v apríli 2009. Vraždy Jána Kromku a Petra Klešča údajne súviseli s bojom konkurenčných skupín v podsvetí. K usmrteniu Kromku došlo 24. septembra 1997. Prokuratúra zo skutku obžalovala Ladislava Badóa, Dušana Borženského a Alexandra Horvátha. Mali sa na ňom zúčastniť aj ďalší, dnes už nebohí údajní členovia podsvetia Róbert Holub, Štefan Fabian a Peter Klešč. Poškodeného mala skupina mužov uniesť do Vajkoviec neďaleko Košíc. Neskôr ho údajne previezli do katastra obce Drienovská Nová Ves, kde mu niekoľkokrát strelili do hlavy a neskôr jeden z nich telo zapálil.

Obeťou druhej vraždy, z ktorej obvinili Badóa, Horvátha a Surového, bol Peter Klešč. Podľa obžaloby páchatelia mali na pokyn inej osoby usmrtiť brata Róberta Holuba. Útočníci 2. októbra 1997 vtrhli do bytu na Kustrovej ulici v Košiciach a spustili streľbu, pri ktorej náhodne zastrelili Klešča. Holubovmu bratovi sa však podarilo z bytu utiecť. Jedným zo strelcov mal byť aj dnes už nebohý Karol Szatmáry.

Vraždu Holubovho brata mal údajne nariadiť Mikuláš Černák, v súvislosti s dodržaním zásady špeciality však bolo v tomto prípade voči nemu zastavené konanie, pretože pri jeho vydávaní nedala česká strana súhlas na trestné stíhanie v tejto veci. Černák bol medzitým odsúdený na doživotie.

Borženskému, Horváthovi a Badóovi súd v roku 2011 uložil výnimočné tresty odňatia slobody v trvaní 23 rokov a obžalovanému Surovému trest odňatia slobody v trvaní 15 rokov.