Incident rodičky v Košiciach, ktorá si odmietla dať rúško: Tvrdá reakcia ministerky spravodlivosti!

Na incident v košickej nemocnici reaguje aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Osobitne sa vyjadrila k správaniu advokátky, ktorá svoju klientku tesne pred pôrodom telefonicky nabádala, aby trvala na tom, že si rúško nedá.

Advokátka Krajníková navádzala tehotnú ženu, aby nepočúvala lekárov, nenosila rúško a odmietala sa dať otestovať na Covid-19 pred pôrodom.

„Pri advokátoch, ako aj pri ostatných právnických profesiách je namieste vyžadovať veľmi prísne nielen dodržiavanie princípov práva, ale aj etického kódexu. Šírenie dezinformácií o ochranných opatreniach tykajúcich sa pandémie je hrubo za hranicou takého správania, ktoré by sme od advokáta očakávali,“ uvádza Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej facebookovej stránke.

„Ak sa preukáže, že advokát šíri nepravdy (osobitne v súvislosti s opatreniami, ktoré sú dôležité na ochranu zdravia, ako napríklad nosenie rúšok) a vyjadruje sa, že je to v rozpore so základnými právami a slobodami, znamená to, že sám advokát sa prejavuje spôsobom, ktorým ľudí odrádza od toho, aby sa chránili, opierajúc sa klamlivo o princípy práva. Takéto správanie advokáta považujem určite za odsúdeniahodné, pretože od advokáta sa všeobecne očakáva rešpektovanie práva a správanie sa takým spôsobom, ktorý by mal byť skôr vzorom pre ostatných. Nie náhodou sa advokát považuje za tzv. predĺženú ruku spravodlivosti, a teda svojím povolaním by mal prispievať k tomu, aby spravodlivosť bola naplnená. Preto je prirodzené, že ľudia nahliadajú aj na advokáta spôsobom, že od neho očakávajú nejaký vzor správania, ktorý sú pripravení prirodzene kopírovať," dodala vo vyjadrení Mária Kolíková.