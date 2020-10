Na vlne Matovičovho trapasu sa vezie celé Slovensko: Čo by premiér povedal na tieto sexi tanečnice?

Premiérov nepripravený živý vstup ostane už navždy... na internete. Kto by nevedel o čo ide, nedopátra sa už len k samotnému videu, ale aj k jeho rôznorodým prerábkam.

Inšpiroval hudobníkov, tanečníkov, cynikov, dokonca aj sám seba. Premiér Igor Matovič sa so svojím nepripraveným živým vstupom zaradil do kroniky heftov politikov ako exprezidenta Gašparoviča, či bývalého predsedu parlamentu Danka.

Z výroku one time next time si už robí vtipy aj samotný premiér. Slovákom totiž cez víkend, keď sa mal meniť čas, na facebooku pripomenul: "... nezabudnite si dnes v noci zmeniť čas z ONE TIME na NEXT TIME."

Z Matovičovho faux pas vznikla aj pieseň a vtipný videoklip. Sexy tanečnice z SH University sa následne inšpirovali piesňou a premiérovi vytvorili vlastnú choreografiu! Čo by na ňu povedal Matovič?