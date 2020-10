Firmy s viac ako 4 000 zamestnancami môžu testovať vo vlastnej réžii: Toto musia splniť

Firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 4 000 ľudí, môžu otestovať zamestnancov na ochorenie COVID-19 vo vlastnej réžii.

Štát im na účely hromadného firemného testovania poskytne antigénové testy, registračné formuláre, certifikáty a príslušníka Ozbrojených síl (OS) SR, ktorý bude na priebeh testovania dohliadať. Podmienkou je prihlásiť sa so žiadosťou na michal.krizan@mod.gov.sk do utorka 27. októbra do 12.00 h. Rovnaké podmienky platia aj pre skupiny firiem, ktoré v jednom areáli vedia zriadiť spoločné odberné miesto s účasťou aspoň 4 000 zamestnancov. Informuje o tom vládny web somzodpovedny.sk.

Odberné miesta musia spĺňať všetky podmienky stanovené príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý treba kontaktovať pre presné špecifikácie. Odborný zdravotnícky a administratívny personál si firmy zabezpečujú samy. Zodpovedajú tiež napríklad za likvidáciu odpadu.

"Ďalšou podmienkou je, aby testovanie v rámci firiem prebehlo v termínoch kopírujúcich celoplošné testovania obyvateľov SR a aby boli výsledky testovania poskytnuté Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI)," spresňuje rezort obrany. Uskutočniť by sa tak malo najskôr v piatok 30. októbra a najneskôr v nedeľu 1. novembra. Potrebné je uskutočniť aj pretestovanie, ktoré má byť najskôr v piatok 6. novembra a najneskôr v nedeľu 8. novembra. Či sa testovanie uskutoční iba v jeden deň alebo počas všetkých troch, je na rozhodnutí firmy.

"Prevzatie, preprava a následné doručenie testovacieho materiálu je vo výhradnej zodpovednosti firiem," uvádza sa v usmernení. Testovací materiál a certifikáty si firma musí prevziať na Úrade hlavného lekára OS SR na pracovisku Liptovský Mikuláš - Ondrašová. Nepoužité a nepoškodené testy a certifikáty firmy po testovaní odovzdajú príslušníkovi OS SR.

Firmy s menej ako 4 000 zamestnancami môžu realizovať testovanie na vlastné náklady. "Ako náhrada certifikátu s negatívnym výsledkom z celoplošného testovania budú akceptované negatívne výsledky RT-PCR testov," vysvetľuje sa v manuáli. Podmienkou je, aby zamestnanec obdržal výsledok testu v časovom intervale od 30. októbra do 1. novembra a k pretestovaniu došlo s presným týždenným odstupom. Antigénové testy certifikované Európskou úniou s nesfalšovateľným certifikátom budú akceptované len v prípade prístupu testujúceho subjektu do NCZI. Toto testovanie sa musí zrealizovať v dňoch celoštátneho testovania.

Celoplošné testovanie sa má konať počas dvoch víkendov, a to od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra.