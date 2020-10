Schôdza parlamentu v ohrození: Klubu Sme rodina hrozí karanténa, Kollárovi operácia

Októbrová schôdza Národnej rady (NR) SR pravdepodobne nebude ani tento týždeň. Dôvodom má byť výpadok viacerých poslancov pre riziko nákazy novým koronavírusom.

Vzhľadom na pozitívny výsledok testu poslanca zo Sme rodina má ísť celý klub hnutia do karantény, a preto môže byť problémom, aby bol parlament uznášaniaschopný. TASR to potvrdil predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. V koalícii sa preto rokuje o tom, či sa schôdza presunie na budúci týždeň. Definitívne by sa malo o presunutí schôdze podľa Pčolinského rozhodnúť v utorok (27. 10.) na poslaneckom grémiu.

Pčolinský informoval, že poslanec zo Sme rodina bol pre príznaky na PCR teste, pričom v pondelok zistil pozitívny výsledok. Poslanci sa radili i s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom. Pčolinský dodal, že viacerí poslanci môžu na zasadaní chýbať nielen pre riziko nákazy, ale aj z ďalších dôvodov. Jednotlivé kluby momentálne zisťujú počty poslancov, ktorí môžu na schôdzu prísť. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš pre TASR uviedol, že okrem poslanca Milana Potockého z klubu hnutia nepribudol žiaden pozitívny. Žiadny nový prípad nákazy sa nemal zatiaľ objaviť ani v kluboch SaS a Za ľudí, potvrdili to hovorca SaS Ondrej Šprlák, ako aj šéfka klubu Za ľudí Jana Žitňanská.

V pondelok od 10.00 h pokračuje tiež testovanie poslancov v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Testovať sa majú tí poslanci, ktorí tak neurobili v piatok (23. 10.). Nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD avizovali, že sa v pondelok pôjdu dať otestovať.

Pčolinský zároveň pre TASR uviedol, že vedením parlamentu má byť pre autonehodu šéfa NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) poverený podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽANO). Kollár má podľa Pčolinského slov podstúpiť operáciu, jej termín povedať nevedel.

Predseda NR SR mal v sobotu (24. 10.) podvečer dopravnú nehodu na križovatke Ulice Svornosti a Mramorovej ulice v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Pri nehode sa zranili aj jeho osobný ochranca a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Udalosť vyšetruje polícia, o presných príčinách zatiaľ neinformovala. Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová uviedla, že stav šéfa parlamentu je stabilizovaný, pričom má zlomený druhý krčný stavec.