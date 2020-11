Sara si spravila selfie, aby sa lepšie videla v nových okuliaroch: Odraz v sklách ju vydesil!

Záhadný odraz! Žena zverejnila fotku v slnečných okuliaroch na diskusnom fóre, aby sa s inými ľuďmi podelila o to, čo spozorovala.

Sara Medeiros z Massachusetts si robila selfie v nových slnečných okuliaroch, aby pomocou fotky videla, ako jej sedia a aby sa na názor spýtala aj priateľa. Nečakala však, že v odraze skiel objaví záhadné postavy, píše dailymail.co.uk.

Matka troch detí zverejnila príspevok vo fóre Quora, kde písala, že si všimla „znepokojujúce“ tiene po tom, čo odfotila svoje nové okuliare. V odraze zbadala postavy, pričom tvrdí, že bola v tej chvíli sama doma. „Chcela som vedieť, čo si o okuliaroch myslí frajer, tak som mu fotku poslala. Kým som čakala na odpoveď, začala som študovať, ako na mne okuliare vyzerajú. Netrvalo dlho a v odraze som si všimla niečo, čo tam nepatrilo," vysvetľuje.

"Stojím vo svojej kuchyni otočená k jedálni. Priamo cez dvere je môj čierny jedálenský stôl a štyri stoličky. To by ste mali vidieť v odraze na mojich okuliaroch. Ale, to nie je to, čo vidím ja. Vidím dve postavy - mladého chlapca stojaceho vľavo a vyššiu postavu napravo, ako stoja vedľa seba," hovorí žena s tým, že verí na duchov. Mnohí sa k jej názoru priklonili, no iní zasa tvrdili, že ide len o optickú ilúziu.