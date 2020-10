K mexickému polostrovu Yucatán sa blíži silná tropická búrka, v ohrození aj USA

K mexickému polostrovu Yucatán sa blíži tropická búrka Zeta, ktorá v priebehu nedele postupne silnela v Karibiku a podľa meteorológov pravdepodobne prerastie v hurikán. Meteorológovia očakávajú, že Zeta udrie ešte v pondelok na východné pobrežie Yucatánu, ktoré je známe turistickými letoviskami.

V polovici týždňa je búrka očakávaná na južnom pobreží Spojených štátov. Informovalo o tom americké Národné centrum pre hurikány (NHC).

"Zeta by mohla mať silu hurikánu, až v stredu dorazí na južné pobrežie USA. Môže priniesť vysoké pobrežné vlny, lejaky a víchor do oblasti siahajúcej od štátu Louisiana až po Floridu," uviedlo Národné centrum pre hurikány, podľa ktorého by živel mohol ohroziť miestny ropný priemysel. Vietor sprevádzajúci búrku teraz dosahuje 95 kilometrov za hodinu, oznámilo NHC.

V mexickom meste Cancún a okolitých letoviskách na polostrove Yucatán spôsobil tento mesiac chaos hurikán Delta, ktorý narušil plány mexickej vlády oživiť turistický priemysel ťažko postihnutý pandémiou choroby covid-19. Minulý týždeň bolo ale už v oblasti opäť takmer 60 000 turistov. Pre nich a pre miestnych obyvateľov úrady zriadili 71 provizórnych prístreškov.