Biden kritizoval Trumpa kvôli koronavírusu, ten sa len búši do hrude: Bude to za nami

Kandidát demokratov na prezidenta Spojených štátov Joe Biden v nedeľu obvinil prezidenta Donalda Trumpa, že pred pandémiou choroby COVID-19 kapituloval.

Biden to vyhlásil v reakcii na výrok personálneho šéfa Bieleho domu Marka Meadowsa, podľa ktorého nebude Trumpová administratíva šírenie koronavírusu kontrolovať, pretože riešenie krízy rovnako prinesie až vakcína.

Meadowsovo vyjadrenie nebolo podľa Bidena prerieknutím, ale "úprimným uznaním toho, čo bolo zjavne stratégiou prezidenta Trumpa od začiatku krízy: mávať bielou vlajkou porážky a dúfať, že vírus odíde, keď ho bude ignorovať".

Podľa bývalého viceprezidenta USA nie je so súčasnou hlavou štátu prekvapením, že "sa vírus nekontrolovane šíri krajinou a dokonca aj po Bielom dome". Nákaza koronavírusu sa aktuálne potvrdila u šéfa kancelárie viceprezidenta Mikea Pencea a "niekoľkých ďalších členov viceprezidentovej kancelárie". Už skôr sa ním infikoval aj prezident Trump, jeho manželka Melania a syn Barron.

Personálny šéf Bieleho domu v rozhovore so stanicou CNN dnes povedal, že súčasná administratíva "nebude kontrolovať pandémiu". "Budeme kontrolovať skutočnosť, že dostaneme vakcínu a lieky," uviedol.

K vývoju pandémie v USA sa dnes na predvolebnom mítingu v štáte New Hampshire vyjadril aj sám prezident Trump. Podľa neho vláda situáciu zvláda a aj bez vakcíny dokáže sploštiť krivku nákazy. "Bude to za nami. A viete, kto to dokázal. Ja. Verili by ste tomu?" povedal republikánsky prezident zhromaždeným priaznivcom.

Pandémia COVID-19 je jednou z veľkých tém pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami v USA, plánovanými na 3. novembra. V predbežnom či korešpondenčnom hlasovaní už ale odvolilo vyše 58 miliónov Američanov.

Podľa americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa (jk), ktorá dlhodobo sleduje vývoj pandémie, sa vírusom SARS-CoV-2 nakazilo už viac než 8,6 milióna obyvateľov USA. S COVID-19 zomrelo cez 225 000.

Podľa amerického Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Spojené štáty v piatok zaznamenali cez 84 000 nakazených, čo je doposiaľ najvyšší denný údaj. Denne teraz v USA s COVID-19 zomiera v priemere 900 ľudí. Napríklad štát New York, ktorý bol jedným z ohnísk šírenia nákazy v Spojených štátoch, zaznamenal od začiatku epidémie už vyše pol milióna nakazených.