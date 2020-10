Americký prezident už odovzdal svoj hlas: Volil som chlapíka, ktorý sa volá Trump

Americký prezident Donald Trump (74) už bol odvoliť. Nového prezidenta síce občania vyberajú až v utorok 3. novembra, no hlasovať možno už skôr. Trump nikoho nenechal na pochybách, koho volil.

Hlasy možno odovzdať osobne alebo poslať poštou. Druhý spôsob Trump dlhodobo spochybňuje a tak išiel príkladom a odvolil vo West Palm Beach na Floride. Priletel tam sám, prvá dáma Melania s ním nebola a ani nie je jasné, kedy a kde bude voliť ona. Do miestnosti vošiel s rúškom, po odovzdaní hlasu však už pred novinárov predstúpil bez neho. „Volil som chlapíka, ktorý sa volá Trump,“ vyhlásil.

Hneď potom sa pustil do kampane, aby sa pokúsil dobehnúť náskok svojho súpera Joa Bidena (77), ktorý sa pohybuje okolo osem percent. Za jeden deň stihol tri mítingy v troch dôležitých štátoch – Severnej Karolíne, Ohiu a Wisconsine. Vďaka americkému volebnému systému sú totiž dôležité najmä nerozhodnuté štáty, ktoré sa môžu prikloniť na jednu alebo druhú stranu a výrazne tak ovplyvniť celkový výsledok. Aj v minulých voľbách získala v celých USA viac hlasov Hillary Clintonová, no vďaka tomu, že získal kľúčové nerozhodnuté štáty na svoju stranu, išiel do Bieleho domu napokon Trump.