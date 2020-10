Ľudská prefíkanosť nemá hraníc! Neuveríte, za čo sa mladík pokúsil vymeniť tento snubák

Skutočne zaujímavý návrh! Na sociálnych sieťach ľudia denne šokujú svojimi príspevkami, no vymeniť zásnubný prsteň za toto je novinka.

Mladík prekvapil na facebookovej skupine. Ako informoval portál The Sun, ľuďom ponúkol zásnubný prsteň v cene 2 000 $ (vyše 1 686 eur) a prostredníctvom výmeny sa snažil získať mobilný telefón známej značky iPhone, či nárazník na auto. To ho naozaj až tak naštvala dáma, pre ktorú bol snubák určený? Ako na to mohla reagovať pani manželka?

Jeho "obchodný" návrh si vyslúžil zaujímavé reakcie. "Je to škaredý prsteň, radšej by mal mať nárazník," napísal jeden z reagujúcich. Zvedavci ihneď konali a zistili, že hodnota nového diamantového šperku od Michaela Hilla môže byť približne 4 300 $ (3 627 eur).

Niektorí si zachovali chladnú hlavu a mladíkovi odporučili, aby si to ešte premyslel. Zlomené srdce má na človeka predsa len silný vplyv. "Nikdy neviete, čo sa stalo. Možno sa rozišli?" napísala žena.

Našiel sa však niekto, kto tomuto mužovi úplne rozumel. "Rozišla som sa s mojím ex a zamenila som zásnubný prsteň, aby som kúpila svojmu synovi nové topánky do školy," zhodnotila čitateľka. Všetko zlé je na niečo dobré a možno z toho vyťaží aj tento mladík.