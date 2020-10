Nové Zámky zaskočili Michalovce: Tretie víťazstvo za sebou a v tabuľke sú medzi najlepšími

Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v nedeľnej dohrávke 3. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 4:3. Víťazný gól strelil v 55. minúte Samuel Zaradník.

Hostia pricestovali do Michaloviec bez najproduktívnejšieho hráča Petra Obdržálka a trénerovi Martinovi Hrnčárovi chýbali aj Janne Seppänen, Peter Mikuš a Erik Embrich. Domáci sa od úvodu snažili o rýchly gól, ale Hickmottovu sľubnú šancu v 2. minúte zmaril Kiviaho. Brankár hostí podržal svoj tím aj v následnej presilovke domácich, v ktorej nedoprial radosť Lalancettemu a neskôr ani Regendovi. Hostia išli do vedenia z ojedinelej akcie, keď brankára Škorváneka prekvapila backhendová strela Rogoňa - 0:1. Domácich to mierne vyviedlo z tempa, hostia sa naopak osmelili a vyrovnali hru. V 17. minúte chcel brankár domácich pohotovo rozohrať, avšak prihral iba Ondrušekovi a ten nezaváhal - 0:2.

V úvode druhej časti hrali hostia presilovku o dvoch hráčov, ale domáci sa nielenže ubránili, ale vyťažili aj gól. Hostia neustrážili Bartánusa vracajúceho sa z trestnej lavice a ten po úniku prekonal Kiviaha - 1:2. Zápas dostal náboj, ale vyložených šancí bolo minimum. V 30. minúte spravil chybu v rozohrávke Ťavoda a Ondrušek si blafákom vychutnal Škorváneka - 1:3. Domáci znížili na rozdiel gólu 44 sekúnd pred koncom druhej časti, keď v presilovke Matoušek tečoval Southornovu strelu - 2:3.

Hostia sa v tretej časti sústredili na pozornú obranu, dodržiavali hernú disciplínu a favorizovaní domáci mali problémy s vytváraním si šancí. Novozámčania hrozili brejkami, ale v nich im často chýbala lepšia finálna fáza. Hostia držali tesný náskok do 55. minúty, keď Török obišiel bránku a pretlačil puk za Kiviaha - 3:3. Radosť domácich však netrvala dlho, pretože Rogoňovu strelu Škorvánek neudržal a Zahradník zblízka upravil na 3:4. Domácim už v závere k vyrovnaniu nepomohla ani hra bez brankára.

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Nové Zámky 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Góly: 24. Bartánus (Mašlonka), 40. Matoušek (Southorn, Lalancette), 54. Török (Chalupa, Češík) - 13. Rogoň (Zahradník, Bajtek), 17. Ondrušek, 30. Ondrušek, 55. Zahradník (Rogoň). Rozhodovali: Kalina, Korba - Kacej, L. Beniač, vylúčení: 4:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

HK Dukla Ingema Michalovce: Škorvánek – Southorn, Zeleňák, McCormack, Ventelä, Ťavoda, Bdžoch, Ragan, Zekucia – Regenda, Lalancette, Korhonen – Takáč, Hickmott, Bartánus – Matoušek, Galamboš, Mašlonka – Chalupa, Češík, T. Török

HC Nové Zámky: Kiviaho – Hain, Holenda, Drtina, Västilä, Ordzovenský, Fereta – Hämäläinen, Bajtek, Giľák – Rogoň, Ondrušek, Zahradník – J. Jurík, Holovič, D. Okoličány – Andrisík