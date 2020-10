Tréner z Extrémnych premien Molnár po výzve na chudnutie hygienikovi Mikasovi: Nečakaná dohra!

Príchodom koronavírusu do našich končín sa verejnosti predstavil aj hlavný hygienik SR Ján Mikas, ktorého predtým poznal len málokto.

Statný muž sa tak pustil do boja s touto pliagou, pred ktorou sa snaží ochrániť celý národ. Stredobodom pozornosti sa však tento vzdelaný muž nestal len kvôli verejnosťou ťažko prijímaným opatreniam, ale aj pre svoju plnšiu postavu, ktorá neunikla ani známemu fitnes trénerovi Marošovi Molnárovi (47) z Extrémnych premien.

Mikas, ktorý Molnárovu výzvu zvažoval, však dospel, zdá sa, ku konečnému rozhodnutiu a s televíznym fitnesákom uzavrel nečakanú dohodu! Markizácka relácia Extrémne premeny sa teší veľkej diváckej obľube. Na čele s fitnestrénerom Marošom Molnárom a ďalšími odborníkmi totiž už zmenili životy viacerým ľuďom, ktorí dokázali spolu zhodiť stovky kíl.

Keď sa na verejnosti začal ukazovať hlavný hygienik SR Ján Mikas, nevyhol sa aj komentáru známeho trénera po tom, čo prišli tvrdé opatrenia a vláda začala zatvárať väčšinu prevádzok nevynímajúc fitnescentrá. „Hlavne by nemal zakazovať šport, pretože šport je jednou zo základných činností človeka, povzbudzuje imunitný systém, drží nás sviežich, neupadáme do depresie. To znamená, zakazovať šport je podľa môjho názoru veľká hlú­posť a naše deti musia športovať, ak nechceme podporiť obezitu,“ nechal sa počuť Molnár, ktorý ponúkol pomoc aj Mikasovi.

„Som ochotný, keď sa pán Mikas rozhodne niečo urobiť, pomôcť mu, poradiť mu alebo mu byť nápomocný. Ak nemá rád šport, tak mu dokážem, že šport je fakt dobrý a človek si ho vie obľúbiť a nemusí byť vôbec vrcholovým športovcom, aby ho miloval.“ Samotný hygienik po odpoveď ďaleko nešiel a fitnesákovi cez svoju hovorkyňu odkázal: „Pán hlavný hygienik si váži ponuku pána Maroša Molnára a zvažuje ju.“ Molnárovu ponuku však, zdá sa, hygienik nezvažoval pridlho.

Ako totiž hviezda Extrémnych premien prezradila, s Mikasom už dospeli k dohode. „Napísali sme si, bol som rád, že to pochopil správne, že to nebola nejaká agresia z mojej strany, ale povedal mi, že sa mi ozve a že sa veľmi rád porozpráva. Takže ja čakám a keď áno, budem sa tomu veľmi tešiť,“ priznal pre Markízu Maroš.