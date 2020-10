Prekonal aj slávneho Adamca: Slovenský mladík v službách Trnavy prekonal historický rekord

Dva góly v záverečnej štvrťhodinke rozhodli o tom, že Spartak Trnava zdolal AS Trenčín 2:0 v 11. kole Fortuna ligy.

Zatiaľ čo skóre otvoril v 79. min z pokutového kopu štvrtým gólom v sezóne skúsený Erik Pačinda, na konečných 2:0 upravil o desať minút neskôr mladík Sebastián Kóša.

Keď nastúpil v prvom kole v Michalovciach nemal ani 17 rokov a bol najmladším futbalistom Spartaka s ligovým štartom. V sobotu sa stal aj najmladším strelcom Spartaka v najvyššej súťaži, keď skóroval vo svojom piatom zápase vo veku 17 rokov 1 mesiac a 11 dní. Predbehol aj legendárneho Jozefa Adamca, ktorému sa to v roku 1959 podarilo v šiestom zápase vo veku 17 rokov 2 mesiace a 25 dní.

"Je to príjemné byť takto zapísaný v historických štatistikách. Teším sa z toho,“ povedal po zápase šťastný mladík, cituje ho klubový web Spartaka Trnava. Na ihrisku sa objavil iba tri minúty predtým, čo prízemnou strelou spoza šestnástky s pomocou žrde nedal brankárovi Trenčína Igorovi Šemrincovi šancu. "Tréner ma v týždni skúšal na pozíciach v strede poľa, Yusuf mal kŕče, tak som ho nahradil a dopadlo to takto. Takýto gól som ešte nedal. Dostal som loptu a nikto ku mne nepristupoval. Preto som skúsil vystreliť na bránku a trafil som. Chalani ma už podpichovali, takže nejaké občerstvenie do kabíny určite prichystám," referoval Kóša.

Zatiaľ čo Trnava sa dostala na úroveň 16-bodových tímov Žiliny a Ružomberka na treťom až piatom mieste tabuľky, Trenčín je posledný s 8 bodmi. Zväčša ofenzívne ladení hostia si zrejme nepamätajú, kedy naposledy ani raz neohrozili bránku súpera. "Bol to ťažký zápas, ale vedeli sme, do čoho ideme. Na Trenčín sme boli dobre pripravení a veľmi dobre organizovaní. Išiel som hore s tým, že mám pomôcť tímu, čo sa podarilo. Takže som veľmi rád, víťazstvo nám prišlo vhod pred ďalšími zápasmi," doplnil Kóša na webe fcspartaktrnava.com.