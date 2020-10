Pamiatku Horným Lefantovciam daroval potomok vynálezcu dobra: Stará kúria vstane z popola

Opravia ju. Slávu krásnej kúrie zo začiatku 17. storočia sa snažia vzkriesiť z popola.

Uprostred obce Horné Lefantovce (okr. Nitra) už burina prevyšovala to, čo kedysi bolo jedným z historických skvostov. V roku 2017 sa Jozef Dopjera, potomok majiteľov, medzi ktorými bol aj slávny Ján Dopjera, rozhodol kúriu darovať Petrovi Hudákovi, ktorý na jej záchranu založil občianske združenie. Malo to však podmienky. Nikto už neveril, že zrúcanina uprostred obce ešte niekedy ožije. A potom sa stal taký malý zázrak, jej obnova sa stala realitou.

„Pred rokom ma oslovil majiteľ kúrie Jozef Dopjera z Ameriky. Rodine sa kúria vrátila po revolúcii, po vybývaní. On však na Slovensku nepôsobí a jeho pokusy o obnovu boli neúspešné. Nechcel však, aby časť histórie navždy zmizla a schátrala. Zistil si, že sa o takéto veci zaujímam a mám aj skúsenosti,“ opisuje priam neuveriteľný dar Peter Hudák. Len na svojich pleciach to však nechcel nechať. S rodinou a priateľmi preto založili Občianske združenie Lefantovský malý kaštieľ.

„Kúria sa previedla na združenie a my sa snažíme o jej záchranu. Celá darovacia zmluva má aj podmienky. Musíme postupne zabezpečiť vykonanie prác na jej záchranu a chceme na jeho prianie v nej zriadiť expozíciu presne definovanú v darovacej zmluve,“ priblížil Hudák. Podľa neho musí obsahovať históriu šľachtického rodu Elephantyovcov, históriu technológii mlynárstva na Slovensku a históriu vynálezcov hudobných nástrojov dobro a National vynájdených Dopjerovcami a rodiny Dopjerovcov.

„Dejiny tejto rodiny súvisia s vynájdením hudobných nástrojov dobro a National, ktoré vstúpili do svetového povedomia v súvislosti so zlatým vekom country hudby v dvadsiatych až sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Ich objaveniu však predchádzala strastiplná cesta mlynára, husliara a huslistu Jozefa Dopjeru, jeho synov Jána a Rudolfa a jeho rodiny,“ vysvetlil Hudák. Expozíciu musia stihnúť otvoriť do 5 rokov od darovania, predmety im poskytne aj darca. Nadšený architekt o úspechu rekonštrukcie vôbec nepochybuje.

História kúrie

Prvá zmienka o nej je zo začiatku 17. storočia. Postavená bola pre nitrianskeho sudcu Ondreja Kerestúryho a jeho manželku Juditu Lefantovskú. Po požiari obce v 40-tych rokoch 18. storočia Bartakovičovci prestavali kúriu na trojkrídlový kaštieľ. Podľa spomienok Jozefa Dopjeru, odkúpil kúriu jeho starý otec Király v medzivojnovom období. V roku 1990 bola vrátená vlastníkom (J. Dopierovi, M. Kuníkovej a A. Sádeckej).