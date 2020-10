Herec Ľuboš Kostelný na rovinu po vypadnutí zo šou Zlatá maska: S týmto som mal problém!

Už je z kola von! Večer plný tanca, spevu a zábavy sa v sobotu skončil naozaj prekvapivo.

V jojkárskej šou Zlatá maska totiž vypadla maska ružového Zajačika, ktorá odhalila ďalšiu známu tvár. Ukrýval sa pod ňou obľúbený slovenský herec Ľuboš Kostelný (39), pre ktorého bola táto šou ozajstnou výzvou. Ako umelec sám napokon priznal, bez kostýmu by na túto zaujímavú ponuku nikdy neprikývol. Teraz však svoje rozhodnutie účinkovať v tomto obrovskom projekte vraj neľutuje a je rád, že vypadol až ako ôsmy v poradí, aj keď mal s maskou najprv naozaj veľký problém.

V sobotu sa na pódiu odhalila maska Zajačika, ktorá už vo veľkolepej šou televízie JOJ Zlatá maska ďalej nepokračuje. Pod ňou sa skrývala osoba, ktorú netipovala ani porota prominentných detektívov. Po zložení kostýmu sa na pódiu objavil obľúbený herec Ľuboš Kostelný, ktorý tak spôsobil nemalé prekvapenie. A hoci má umelec v krvi tanec aj spev, ponuku od televízie neprijal ihneď. Svoje účinkovanie v obrovskej šou najprv dlho zvažoval.

Nakoniec ho však presvedčil jeden detail, a to ten, že po celý čas bude musieť mať na sebe kostým. „Priznám sa, že keby som išiel sám za seba, tak by som sa veľmi hanbil, keďže nie som šoumen. Argument, že budem v maske zakrytý, ma však presvedčil,“ priznal Novému Času herec, ktorý sa v utajení cítil sebavedomejšie. „Oslobodilo ma, že som bol v maske,“ dodal Kostelný.

Musí si to obhájiť

Ľuboš si však od prvej chvíle uvedomoval, že maska nie je tá najreprezentatívnejšia zo všetkých. S tým sa však rozhodol popasovať. „Ružový zajac nie je veľmi dôstojný na člena Národného divadla, s týmto som mal trošku problém, no budem to musieť zvládnuť a obhájiť,“ povedal nám so smiechom. Hoci svoje pôsobenie v šou pred všetkými zatajoval, jednej osobe tajomstvo predsa len prezradil. „Povedal som to mame, pretože tá by ma hneď uhádla. Kto iný spozná svoje dieťa, ak nie vlastná matka,“ ukončil Kostelný s tým, že je vďačný za túto príležitosť.