Nie sú schopní podporiť majsterku sveta: Kde sú peniaze pre Vlhovú?

Money, money, money. Názov známeho šlágra bývalej hudobnej skupiny ABBA presne vystihuje najnovšiu kauzu týkajúcu sa financovania tímu excelentnej lyžiarky Petry Vlhovej (25).

Podľa informácií zo sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) zverejnených v denníku Šport, je zo štátneho príspevku 52 142 € pre Ski Team Vlha cez Slovenskú lyžiarsku asociáciu (SLA) čerpaná len minimálna časť! Kde sú teda peniaze?

Na účte SLA „pristálo“ 50 000 eur a zvyšok má nabehnúť po podpísaní a zverejnení dodatku k zmluve so SLA o poskytnutí príspevku na športovcov zaradených do top tímu. „Zdieľame rozhorčenie tímu Petry Vlhovej, že ešte nemohla čerpať všetky finančné prostriedky, pretože máme zviazané ruky,“ vyhlásil prezident SLA Ivan Ivanič a pripomenul, že druhá časť finančného balíka pre top tímy bola na účet SLA pripísaná len koncom augusta.

„Asociácia z vlastnej iniciatívy pripravila zmluvu, aby Vlhová mohla oprávnene čerpať finančné prostriedky cez realizátora SKI TEAM VLHA, s. r. o., ako pretekárka požadovala, ale, bohužiaľ, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR trvalo viac ako 70 dní pripraviť stanovisko k tejto zmluve. Keď sa napokon vyjadrilo, jeho stanovisko bolo zamietavé,“ spresnil Ivanič.

Čerpanie prostriedkov

Podľa webu transparentneucty.sk bol 13. mája zadaný platobný príkaz pre Ski Team Vlha vo výške 26 613,91 eura. „Vlhová doteraz čerpala takmer 50 % prostriedkov. Po zamietavom stanovisku MŠVVaŠ Slovenská lyžiarska asociácia v súčasnosti rieši, aby Petra mohla oprávnene čo najskôr čerpať ďalšiu časť prostriedkov,“ uzavrel šéf lyžiarskej asociácie.

Ako sa teda zdá, problémom je znenie zmluvy medzi SLA a SKI TEAM VLHA, s.r.o. A to sa musí doladiť aj s treťou stranou, a to príslušným ministerstvom. Či to však bude opäť trvať 70 dní, alebo viac, je vo hviezdach.