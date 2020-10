Schumacherov rekord je minulosťou: Hamilton opäť ukázal svoju dominanciu a má ďalšie víťazstvo

Britský automobilový jazdec Lewis Hamilton na Mercedese dosiahol na Veľkej cene Portugalska rekordné 92. víťazstvo v seriáli F1. Prekonal tým doterajší zápis Michaela Schumachera z Nemecka.

Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Fín Vallteri Bottas, tretí skončil Holanďan Max Verstappen na Red Bulle.

Hamilton je po 12. pretekoch sezóny 2020 na najlepšej ceste získať siedmy titul majstra sveta, čím by sa v počte prvenstiev vyrovnal práve Schumacherovi. Pred druhým Bottasom má v priebežnom poradí už 78 bodový náskok. Nasledujúce preteky F1 sú na programe v nedeľu 1. novembra v Taliansku.

Úvod výrazne ovplyvnil dážď, ktorý nesvedčal Mercedesom. Druhého Bottasa najskôr predbehol Verstappen, no Fín krátko na to získal späť stratenú pozíciu a nakrátko sa dostal aj na prvé miesto pred Hamiltona, ktorý mal problémy udržať monopost na trati. Neistý štart favoritov využil Carlos Sainz, ktorý sa po skvelom štarte dostal zo 7. miesta až na vedúcu pozíciu. Verstappen mal jemnú kolíziu so Sergiom Perézom, ktorý sa prepadol až na poslednú priečku. Sainz sa držal na čele do 6. kola, keď ho predbehol Bottas a krátko na to aj Hamilton.

V 18. kole došlo ku kontaktu Lancea Strolla s Landom Norrisom, druhý menovaný mal poškodené predné krídlo a musel do boxov. V 20. kole sa Hamilton dostal na prvú priečku a spoločne s druhým Bottasom postupne navyšovali svoj náskok. Na treťom mieste sa držal Verstappen a táto trojica napokon došla do cieľa v nezmenenom poradí. Poradie na prvých štyroch priečkach bolo napokon totožné so štartovým roštom, keďže za pódiovou trojicou prišiel do cieľa Charles Leclerc. Hamilton získal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo.