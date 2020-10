Sagan úspešne ukončil Giro aj celú sezónu: Víťazom slávnych pretekov sa stal britský cyklista

Britský cyklista Tao Geoghegan Hart sa stal celkovým víťazom 103. ročníka Giro d'Italia. Jazdec stajne Ineos Grenadiers rozhodol o svojom triumfe v záverečnej časovke na 15,7 km, keď zdolal svojho najväčšieho konkurenta Austrálčana Jaia Hindleyho (Sunweb) o 39 sekúnd.

Poslednú 21. etapu s cieľom v Miláne vyhral domáci favorit Filippo Ganna (Ineos), Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) skončil na 52. mieste. Tretí v celkovom poradí finišoval Hindleyho kolega zo Sunwebu Holanďan Wilco Kelderman s mankom 1:29 minúty, na štvrté miesto poskočil po 4. priečke v časovke Portugalčan Joao Almeida z QuickStepu (+2:57 min) a piaty skončil Španiel Pello Bilbao z Bahrainu McLaren (+3:09 min). Cyklámenový dres získal Francúz Arnaud Demare (Groupama-FDJ), ktorý zdolal Sagana o 49 bodov. Víťazom vrchárskej súťaže sa stal Portugalčan Ruben Guerreiro s náskokom 77 bodov pred Geogheganom Hartom. Ten si okrem ružového pripísal aj biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov.

Giro vstupovalo do záverečného dňa nezvyčajným spôsobom, keďže po sobotňajšej horskej etape mali dvaja pretekári na čele celkového poradia na sekudnu rovnaký čas a delilo ich iba 86 stotín z predchádzajúcich dvoch časoviek. Tie sa do celkového poradia nezarátavajú a slúžia len ako kritérium pri rovnosti. Pred poslednou časovkou dávali odborníci väčšie šance Geogheganovi Hartovi, no Hindley počas uplynulých troch týždňov niekoľkokrát ukázal, že vie prekvapiť. Na štarte figurovali obaja nečakaní favoriti na triumf, ktorí prišli na Giro v pozícii pomocníkov pre svojich lídrov, ako poslední.

Prvý vážnejší ašpirant na dobré umiestnenie bol Rakúšan Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation) s časom 18:27, no čoskoro ho o päť sekúnd prekonal tímový kolega Alex Dowsett. Osemnásťminútovú hranicu pokoril ako prvý Miles Scotson (Groupama-FDJ), ešte lepší bol Victor Campenaerts (NTT), ktorý preťal cieľ časom 17:48 a ten dlho odolával. "Išlo sa mi dobre, ale Ganna je dnes veľký favorit. Nie je to technická trať, takže preňho ideálna," povedal v cieli. Krátko po Campenaertsovi vyštartoval aj Sagan, na trati išiel uvoľnene a do cieľa dorazil s mankom 1:24 min.

Kvalitný výkon predviedol Čech Josef Černý, víťaz piatkovej etapy finišoval s mankom dvanásť sekúnd a priebežne sa zaradil na tretie miesto. Najväčší favorit na triumf Ganna vyrazil na trať so štartovým číslom 73 a od prvých metrov ukazoval, že vynikajúcu formu si udržal aj na záver Gira. Na medzičase bol o 20 sekúnd lepší ako Campenaerts a v cieli ho zdolal o 32 sekúnd (17:16 min). Úradujúci majster sveta tak mal výborne našliapnuté k triumfu na všetkých troch časovkách na podujatí, okrem toho vyhral aj 5. etapu. "Nechcel som príliš riskovať, išiel som uvoľnene, ale trať nebola technická a išlo to dobre," povedal ihneď po dojazde.

Z ďalších pretekárov mimo Top10 celkového poradia zaujal ešte výkon Rohana Dennisa (Ineos), ktorý vyrovnal čas Campenaertsa a išiel na tretie miesto. O víťazovi etapy bolo už takmer isto rozhodnuté a čakalo sa, ako dopadne súboj o pódium a ružový dres. Geoghegan Hart odštratoval ako prvý, predviedol fantastický výkon a do cieľa prišiel na 13. mieste s mankom 58 sekúnd na víťaza. Hindley sa snažil udržať si ružový dres, ale bol horší na medzičase a asi 600 m pred bolo jasné, že skončí na druhom mieste. V etape finišoval na 38. mieste s mankom 1:37 min na Gannu.