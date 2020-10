Premiér Matovič o pilotnom testovaní: Všetci môžeme byť nadmieru spokojní

Pilotné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 na Orave a Bardejove splnilo nadmieru očakávania.

V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol premiér Igor Matovič (OĽANO). Zdôraznil však, že sa netreba spoliehať iba na štát, ale treba priložiť aj ruku k dielu. V tejto súvislosti preto ocenil prácu a snahu starostov a primátorov. "Všetci na Slovensku, každý s inou mierou zodpovednosti a poznania, sme očakávali niečo a všetci sme očakávali skôr výrazne niečo horšie. Všetci môžeme byť nadmieru spokojní," povedal Matovič. Počas pilotného testovania sa môžu podľa neho zároveň vychytať všetky problémy, aby krajina zvládla celoplošné testovanie naplánované na najbližšie dva víkendy. Na margo státia v radoch pri testovaní uviedol, že sú bezpečnejšie ako rady pred obchodmi.

Premiér tiež zdôraznil, že sa v súvislosti s testovaním netreba spoliehať len na štát. "Spoliehať sa len na štát, že v takejto kritickej situácii a v takej krátkej dobe všetko zabezpečia druhí a my nepridáme ani jedného pracovníka do odberového miesta - tak takým spôsobom to nezvládneme," poznamenal Matovič s dôvetkom, že "štát sme všetci, teda aj samosprávy". Vyzdvihol prácu a snahu starostov a primátorov, ktorí len nekritizujú.

Premiér naďalej obhajuje testovanie pomocou antigénových testov, hoci sú výraznejšie schopné odhaliť šíriteľa vírusu s príznakmi ako bezpríznakového. Poukázal na to, že počas dvoch dní testovania v okresoch na Orave a Bardejov odhalili približne 4500 takýchto šíriteľov. "Do večera to môže byť, odhadujem, okolo 6000 ľudí, šíriteľov, ktorých v podstatne normálnym spôsobom nemáme ako identifikovať. To je úžasné na tom," skonštatoval.

V súvislosti s nákupom antigénových testov uviedol, že Správa štátnych hmotných rezerv SR je v rukách SaS, pretože ju vedie ich nominant. Matovič deklaroval, že preto nemá dôvod robiť pri obstarávaniach nejaký svoj biznis. Hovorí, že testy nakúpil štát výhodne. Na otázku, či bude prípadne aj úplný lockdown, povedal, že to závisí od všetkých z nás a nášho správania, či to zvládneme aj bez neho.