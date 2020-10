Inka išla za frajerom do Španielska, keď vystúpila z lietadla, skoro odpadla: Ako sa im toto vôbec mohlo stať?!

Podľa britského portálu Daily Star, Inka Fileva (30) mala odletieť do Valencie za svojím priateľom, ale záhadným spôsobom sa dostala cez všetky bezpečnostné kontroly letiska pri nesprávnej bráne a skončila v Kyjeve, v hlavnom meste Ukrajiny.

Žena skončila uviaznutá v Kyjeve po tom, čo prešla cez nesprávnu bránu a personál spoločnosti Ryanair si nevšimol, že jej palubný lístok je určený na iný let. Inka Fileva mala v úmysle letieť do španielskej Valencie za svojím priateľom, ktorý tam žije. Po príchode do celkom inej krajiny ju to prekvapilo. Tridsaťročná Inka, ktorá je pôvodom z Bulharska, ale v súčasnosti žije v Londýne si v nedeľu 18. októbra kúpila z letiska Stansted letenku na let o 7:10 do Valencie. Avšak veci nešli tak, ako predpokladala.

Príbeh zdieľala na svojom účte na Facebooku kde napísala: „Momentálne som v Kyjeve! Čakám na letisku a najhoršie na tom je, že tu nie je žiadna kancelária spoločnosti Ryanair, takže všetko trvá veky, kým sa to vyrieši."

„Nerozumiem, ako mi naskenovali lístok a ako som sem mohla prísť bez víz. Niekoľkokrát mi skontrolovali letenku, dokonca som sa v lietadle pýtala, kedy dorazím do Valencie. Povedali mi, že to bude trvať dve hodiny a pätnásť minút,“ hovorí. Keďže mladá barmanka letela v skorých ranných hodinách, celý let prespala. „Tak som sa zľakla, keď sa ku mne začali blížiť policajti, nikto nehovoril anglicky a stále pýtali môj pas,“ vysvetľuje. Medzitým na ňu na letisku vo Valencii čakal bezradný priateľ.

Po dlhom čakaní na letisku Inka pochválila veľmi ochotný personál letiska v Kyjeve, ktorý sa spojil so spoločnosťou Ryanair a vyriešil celú situáciu letom späť do Veľkej Británie.