Na Slovensku padla hranica troch tisícok prípadov: Veľké varovanie premiéra Matoviča

Premiér Igor Matovič oznámil, že počet pozitívnych prípadov prekročil hranicu troch tisícok.

Počty nových prípadov nákazy koronavírusom neustále rastú. V sobotu hranica prekročila tri tisícky. "Za sobotu pribudlo 3 042 pozitívnych ľudí identifikovaných klasickou cestou pomocou PCR testov. Je to slovenský absolútny rekord s mimoriadnou dynamikou rastu 94% voči minulej sobote," napísal Matovič na Facebooku.

Zároveň Matovič upozorňuje všetkých Slovákov. "Najväčší nepriateľ nášho spoločného úspechu by bol pocit falošnej negativity. To je pocit, keď ľudia po PCR aj antigénových testoch v momente keď zbadajú výsledok “negatívny”, začnú žiť výrazne menej opatrne. Aj v jednom aj v druhom prípade však infekčnosť môže prepuknúť v nasledovných dňoch. Tento efekt falošného pocitu negativity je o to nebezpečnejší pri antigénových testoch, keďže tie cca 2/3 pozitívnych s nízkou vírusou náložou zachytiť nevedia," dodal premiér.

Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti informuje, že laboratóriá otestovali 16 048 vzoriek. Vyliečilo sa ďalších 40 pacientov, spolu tak ochorenie COVID-19 prekonalo 9 960 ľudí. Počet úmrtí pacientov na COVID-19 zostáva 159. Aktívnych prípadov je v našej krajine aktuálne 33 724. Celkový počet ukončených laboratórnych testov doteraz je 694 117. V slovenských nemocniciach je hospitalizovaných 1 041 pacientov s COVID-19 alebo s podozrením naň, z nich potvrdené ochorenie má 891 ľudí. Na JIS je 82 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 76 ľudí.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Žilinskom kraji (803), nasledoval Prešovský kraj (719), Trenčiansky (395), Banskobystrický (315), Košický (313), Bratislavský (170), Nitriansky (169) a Trnavský kraj (158). Pozitívne testovaných bolo 1 621 žien a 1 421 mužov.