Novinárka ochorela na COVID-19, prišlo skutočné peklo: Šialené, čo zažíva aj dlhé mesiace po nákaze

Nic Kimberley (53) tvrdí, že sa novým koronavírusom nakazila ešte minulé Vianoce po odlete na zimnú dovolenku do Karibiku.

Bývalá novinárka z BBC je presvedčená, že sa nakazila niekoľko dní pred Vianocami, keď sa zmiešala s čínskymi pasažiermi, ktorí pristáli na letisku Gatwick z mesta Wuhan, ktoré bolo pôvodcom pandémie. Informuje o tom portál The Sun.

Celú dovolenku strávila v posteli s horúčkou, kašľom, stratila chuť aj čuch. To všetko boli klasické príznaky koronavírusu. Po návrate domov, navštívila Nic svojho obvodného lekára s pretrvávajúci príznakmi.

Ten však diagnózu zamietol a dokonca naznačil, že by mohlo ísť o prasaciu chrípku. Výsledky krvných testov, ktoré Nic podstúpila vo februári, boli abnormálne. Preto ju lekári testovali na všetko od ziky, cez maláriu a dokonca aj na sars. Koronavírus jej nakoniec potvrdili až v júni. Po dlhých mesiacoch utrpenia.

Vedci tvrdia, že prvou známou osobou, ktorá sa vo Veľkej Británii nakazila koronavírusom, bola 75-ročná žena z Nottinghamshire, ktorá mala pozitívny test 21. februára. Dva mesiace po tom, čo Nic ochorela.

Bývalá novinárka tvrdí, že je najdlhšie postihnutou pacientkou Covid-19 vo Veľkej Británii. Teraz sa zverila o svojom strašnom boji s touto chorobou. „Zistilo sa, že viaceré moje orgány a žľazy už dlhšie nepracujú správne. Občas na pár hodín stratím zrak a potom, ked sa mi vráti, vidím rozmazane."

Zároveň dodáva, že počas celého dlhého priebehu ochorenia ju neprešla ohromujúca bolesť kĺbov a svalov. Neustále cíti bolesti hrudníka a ťažko sa jej dýcha. „Je to strašná choroba, ktorá vám zoberie všetko, čo máte,“ vydesená Nic netuší či sa ešte niekedy z ochorenia spamätá. Veľmi zle to pôsobí aj na jej duševné zdravie. „Bývala som rozhlasovou novinárkou BBC, bola som výrečná a teraz som prišla o krátkodobú pamäť, v Scrabble by ma porazilo aj dvojročné dieťa," dodáva.

Svoje skúsenosti chce zdieľať aj ďalej a varovať pred nebezpečenstvom Covid-19. Začiatkom tohto mesiaca zverejnili údaje z Covid Symptom Trackera, odskúšaného na štyroch miliónoch Britov. Zistilo sa, že 12 percent ľudí malo príznaky koronavírusu aj po 30 dňoch. Vedci si v súčasnosti nie sú istí, čo spôsobuje „dlhý Covid“ ani ako zmierniť jeho príznaky.