Ako došlo k nehode Borisa Kollára? Desivé zábery z havárie!

Predseda parlamentu Boris Kollár mal v sobotu večer vážnu autonehodu. Informoval o tom premiér Igor Matovič počas tlačovej konferencie. Ako došlo k nehode?

Ku kolízii došlo na križovatke v časti Bratislavy Podunajské Biskupice, dodal predseda vlády. Auto so šéfom parlamentu išlo podľa premiéra na zelenú, keď do neho z boku vrazilo iné vozidlo idúce na červenú.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

"Predseda NR SR Boris Kollár bol účastníkom dopravnej nehody. Spolu so šoférom, príslušníkom Úradu na ochranu ústavných činiteľov, boli prevezení do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. Predseda parlamentu je pri vedomí. Momentálne sa podrobuje lekárskemu vyšetreniu, rozsah zranení nie je zatiaľ známy," uviedla Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová s tým, že v tejto chvíli nebudú poskytovať bližšie informácie.

Počet účastníkov dopravnej nehody, ktorým v sobotu podvečer pomáhali záchranári v Bratislave, stúpol na štyroch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová s tým, že jedného z účastníkov previezli do nemocnice s viacerými zraneniami, štvrtý účastník transport odmietol.

"Jedného z účastníkov transportovali do nemocnice s viacerými poraneniami celého tela, tzv. polytraumou. Počas prevozu bol pri vedomí a v stabilizovanom stave. Ďalší dvaja zranení, muž a žena, si poranili hlavu a hrudník a boli taktiež prevezení do nemocnice. Štvrtý účastník nehody transport do nemocničného zariadenia odmietol," priblížila Krčová.