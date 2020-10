Minister Krajniak poriadne prestrelil, valí sa na neho drsná kritika: Pozrite, čo spravil zo svojej manželky!

Pod jeho ministerstvo patrí rovnosť medzi pohlaviami, no sám nejde príkladom.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (47) za Sme rodina zverejnil v sobotu ráno poriadne nemiestny a sexistický vtip. Hlavným terčom sa stala jeho manželka Andrea, s ktorou sa poznajú viac ako 30 rokov. Krajniak z nej urobil slúžku, ktorá sa o neho neustále stará, za čo si vyslúžil obrovskú kritiku.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Krajniak zverejnil status, v ktorom sa pýta: „Chlapi: A ako to doma máte vy? Tak aspoň takto povedzme našim ženám: Ďakujem.“ Takýto popis dal k vtipu: „S manželkou sa dopĺňame. Ja sa vyzlečiem, ona vyperie, ja vstanem z postele, ona ustelie, ona uvarí, ja zjem. Čo by robila bezo mňa?“ Ženy tak podľa kritikov degradoval na slúžky, ktoré majú slúžiť svojim manželom. Nemiestny vtip z „úst“ ministra, ktorý má za úlohu zmenšovať rozdiely v platoch či diskriminácii žien a mužov, okamžite rozprúdil vlnu kritiky. Reagoval aj europoslanec Michal Šimečka: „Neviem ako Milan Krajniak, ale ja hovorím Soni „ďakujem“ radšej tak, že naložím malú do kočíka a dve hodiny sa s ňou prechádzam vonku v daždi. Nech sa Soňa aspoň trochu dospí a oddýchne si od neustáleho detského plaču,“ povedal s tým, že desiatky tisíc Sloveniek dostanú za to, že sa doma starajú o rodinu, nižší plat a horší kariérny rast po návrate do roboty. „Nechce sa mi veriť, že minister práce a RODINY v 21. storočí toto všetko nevie.“

V komentároch sa na neho spustili stovky zlostných reakcií. „Vy ste sa fakt zasekli v 16. storočí,“ píše Matej. „Je naozaj smutne, aby sa minister práce, sociálnych vecí a rodiny na sociálnej sieti prejavoval ako nedospelý sexista,“ dodal Mišo a Mikuláš Krajniakovi odpovedá, že ako to má v byte on: „Normálne si doma pomáhame navzájom. Nerobím z nej slúžku a ponižujúce vtipy na internet.“