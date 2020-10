El Clasico ovládol Real Madrid: O všetkom rozhodol kapitán Ramos

Futbalisti Realu Madrid triumfovali v prvom tohtosezónnom El Clasicu. V sobotňajšom šlágri 7. kola najvyššej španielskej súťaže zvíťazili na pôde FC Barcelona 3:1.

Po vyrovnanom prvom polčase strelil rozhodujúci gól ich kapitán Sergio Ramos v 62. minúte z jedenástky, poistku pridal v závere Luka Modrič.

Real sa vďaka tomu posunul na prvú priečku tabuľky so ziskom 13 bodov. Barcelona, na ktorej štadióne Camp Nou sa pre pandémiu nového koronavírusu hralo bez divákov, má pod vedením nového trénera Ronalda Koemana 7 bodov a bilanciu 2-1-2, absolvovala o zápas menej. Obe mužstvá v predchádzajúcom kole nečakane prehrali, Katalánci v Getafe 0:1 a zverenci Zinedinea Zidanea rovnakým pomerom doma s nováčikom z Cadizu. Navyše na vlastnej pôde neuspeli ani cez týždeň v Lige majstrov, senzačne podľahli Šachtaru Doneck 2:3, Barcelona sa naladila vysokým víťazstvom nad Ferencvárosom Budapešť 5:1.

El Clasico sa začalo zostra a hostia sa dostali do vedenia už v 5. minúte. Federico Valverde si nabehol do šestnástky na prihrávku Karima Benzemu a nikým nekrytý prepálil barcelonského brankára Neta. Domáci odpovedali už o tri minúty neskôr, Jordi Alba dobehol v šestnástke nakopávanú loptu, po zemi prihral pred bránku, kde sa presadil tiesnený Anssumane Fati. Ten sa vo veku 17 rokov a 359 dní stal najmladším strelcom v histórii El Clasica, keď prekonal doterajší rekord Raula Gonzaleza z roku 1995 (18 r., 95 d.). Zároveň sa stal prvým tínedžerom, ktorý skóroval za Barcelonu do siete Realu, odkedy sa to v roku 2007 hetrikom podarilo Lionelovi Messimu. "Blaugranas" a "biely balet" dali góly v prvých ôsmich minútach vzájomného zápasu premiérovo od roku 1940, keď to bolo 1:1 už po troch minútach.

Napriek tomu, že oba tímy sa v prvom polčase starali o vysokú kvalitu prestížneho duelu a vypracovali si viacero príležitostí, stav sa už do prestávky nezmenil. Hosťujúci brankár Thibaut Courtois sa vytiahol pri Messiho strele, systém VAR neprisúdil domácim jedenástku po tom, ako Messi spadol v šestnástke po osobnom súboji s Casemirom. Katalánci sa dvakrát mohli dostať do vedenia krátko po zmene strán, blízko ku svojmu druhému zásahu v zápase bol Fati, onedlho po jeho centri hlavičkoval Philippe Coutinho do bočnej siete. Práve v čase, keď búšila Barcelona, udrel Madrid. Ramos spadol v šestnástke po tom, ako ho za dres potiahol Clement Lenglet, hlavný rozhodca po konzultácii so systémom VAR prisúdil hosťom jedenástku. Premenil ju sám Ramos, Neto síce vystihol smer jeho zakončenia, ale kapitán Realu poslal nízku strelu dostatočne prudko.

Barcelona mohla vyrovnať, keď Messi našiel Albu, ktorý nacentroval na Coutinha, jeho strelu zblokovali protihráči. V závere riadneho hracieho času mal Real obrovské šance na poistenie víťazstva, Neto zlikvidoval dva pokusy Toniho Kroosa a poradil si aj s volejom Ramosa. Inkasoval však v 90. minúte, po tlaku Realu v šestnástke sa uvoľnil striedajúci Modrič a spečatil výsledok do odkrytej bránky.

La Liga - 7. kolo:

FC Barcelona - Real Madrid 1:3 (1:1)

Góly: 8. Fati - 5. Valverde, 62. Ramos (z 11 m), 90. Modrič. Rozhodoval: Munuera (Šp.), ŽK: Lenglet, Alba, Messi - Casemiro, Nacho, bez divákov

Barcelona: Neto - Dest, Pique, Lenglet, Alba (87. Braithwaite) - Busquets (82. Trincao), De Jong - Pedri (82. Dembele), Coutinho, Fati (82. Griezmann) - Messi

Real: Courtois - Nacho (43. Vazquez), Varane, Ramos, Mendy - Valverde (69. Modrič), Casemiro, Kroos - Asensio (81. Rodrygo), Benzema, Vinicius