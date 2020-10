Situácia v Česku je naďalej vážna: Predĺžia núdzový stav?

Český premiér Andrej Babiš v sobotu v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Rádio Z oznámil, že v Česku bude musieť byť predĺžený núdzový stav.

Podľa neho by takisto bolo skvelé, keby firmy nariadili svojim zamestnancom prácu z domu (home office). Informoval o tom český spravodajský portál iDNES.cz. "My si budeme musieť zvyknúť na to, že ten vírus tu s nami bude. Budeme musieť predĺžiť núdzový stav, zatiaľ sa to nezastavilo," povedal Babiš.

"Ja keď jazdím do práce, tak vidím pohyb (ľudí) a ten je stále relatívne veľký. Bolo by skvelé, keby všetky firmy nariadili home office. Tí, ktorí môžu úradovať z domu, nech sú doma s rodinou. Ja viem, že sa to hovorí jednoducho, ale nie je iné riešenie," uviedol. Ako pripomenul server iDNES.cz, o predĺžení núdzového stavu hovoril tento týždeň aj český minister zdravotníctva Roman Prymula. Núdzový stav teraz platí do 3. novembra, jeho prípadné predĺženie by musela odsúhlasiť Poslanecká snemovňa.

Babiš sa v rozhovore pre Rádio Z takisto vyjadril aj k dianiu okolo Prymulu. Po tom, čo denník Blesk zverejnil fotografie ministra s podpredsedom hnutia ÁNO Jaroslavom Faltýnkem pred reštauráciou, vyzval Babiš ministra k demisii. Ten odmietol rezignovať. "Ja som priniesol pánovi prezidentovi (Milošovi Zemanovi) návrh odvolania pána profesora Prymulu, samozrejme ma to mrzí. Ale keď sme tu opakovane niekoľko týždňov vyzývali ľudí, aby dodržiavali pravidlá, tak my musíme ísť príkladom. Pre mňa je absolútne neprijateľné, aby sa politici a ministri schádzali po krčmách a po hoteloch," povedal.

O Faltýnkovi povedal, že prekročil svoje kompetencie. Premiér však zároveň označil za nezmysel špekulácie o tom, že sa stretnutie týkalo ovplyvnenia nákupu testovacích prístrojov na koronavírus v Moravskosliezskom kraji. Babiš takisto znovu prosil občanov, aby dodržiavali nariadenia a obmedzili kontakty. "Ja chcem poprosiť všetkých, aby to dodržiavali, pretože všetci chceme mať Vianoce. Chceme, aby boli otvorené obchody. Musíme to zvládnuť v novembri. Pekne prosím všetkých, nech to berú vážne, pretože počet hospitalizovaných si fakt nikto nevymýšľa," dodal.