Vonnová zverejnila veľavravné fotografie: Na toto by väčšina žien nenašla odvahu

Bývalá americká lyžiarka Lindsey Vonnová už nemohla byť dlhšie ticho. Rozhodla sa prehovoriť o probléme, ktorý ju trápi už dlhšiu dobu.

Na Lindsey sa valila vlna kritiky po tom, ako zverejnila svoje fotografie z dovolenky. Ľudia ju v komentároch urážali a hanili za to ako zle vraj vyzerá jej telo. Bývalá lyžiarka im poslala veľavravný odkaz.

"V poslednej dobe som zverejnila niekoľko fotiek v plavkách, čo dopadlo strašne. Aj keď som športovec, niektoré nemilosrdné komentáre a články, ktoré útočia na moje telo, ma občas bolia. Som však normálny človek a niekedy sa hrbím, na bruchu mám faldy, na zadku sa mi ukazuje celulitída. Ale vždy si pamätám, ako mi moje telo pomohlo dosiahnuť v mojom živote úžasné veci a som hrdá na to, aká silná som. Jedno, čo vám všetkým môžem sľúbiť, je to, že svoje fotografie nikdy nemám upravené vo Photoshope a som hrdá na to, že som nikdy nemala plastickú operáciu. Žiadny botox, žiadne výplne, žiadne mini operácie. Doslova nič. Som 100% prírodná a 100% Lindsey. Takže každému, kto sa cíti pri neisto alebo sú smutní z toho ako vyzerá - zostaňte silní, zostaňte zdraví a milujte sa bez ohľadu na to, čo neprajníci hovoria," napísala Lindsey pod sériu fotografií, ktoré ju ukazujú ako normálnu ženu so všetkými "nedostatkami".