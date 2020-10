Výsledky testovania na Orave a v Bardejove: Vieme, odkiaľ pochádza najviac prípadov

Najväčší podiel pozitívnych testov na ochorenie COVID-19 zaznamenali počas pilotného testovania v okrese Tvrdošín, a to 5,15 percenta.

Testovať sa tu v piatok 24. októbra prišlo 10 166 osôb, z toho infekčných bolo 524 obyvateľov. Informoval o tom minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) na sociálnej sieti. Celkovo sa počas piatku 23. októbra prišlo v regióne Orava a v okrese Bardejov otestovať 61 905 ľudí.

Druhý najvyšší podiel infekčných osôb zaznamenali odberové tímy v okrese Námestovo, kde sa prišlo testovať 17 711 ľudí a pozitívny test malo 829 obyvateľov. Infekčnosť tak predstavovala 4,68 percenta. V Dolnom Kubíne sa testovalo 14 624 osôb, z toho bolo infekčných 338 z nich. Podiel nakazených v tomto okrese predstavoval 2,31 percenta.

V okrese Bardejov za piatok otestovali 19 404 ľudí. Testy zistili infekčnosť u 534 z nich, podiel z celkového počtu tak predstavoval 2,75 percenta.

Pilotné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 sa uskutočňuje od piatku 23. do nedele 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. Celoplošné testovanie na celom území Slovenska bude dva víkendy po sebe od 30. októbra do 1. novembra a následne od 6. do 8. novembra.