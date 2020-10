Prvý deň testovania na Orave a v Bardejove je za nami: Evidujeme 2 225 pozitívnych!

Slovensko má za sebou prvý deň pilotného testovania!

V štyroch celoplošne testovaných okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov zdravotníci otestovali 61 905 ľudí, pričom zachytili 2225 pozitívnych vzoriek. Informáciu priniesol minister obrany SR Jaroslav Naď na sociálnej sieti.

"Prvý deň testovania je za nami. Chcem v prvom rade poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na tomto projekte, ktorý vo svete nemá obdobu! Skláňam sa pred Vašou vytrvalosťou, zodpovednosťou a ochotou pomôcť! Ďakujem aj trpezlivým a disciplinovaným občanom, ktorým záleží viac ako na sebe samých - na svojich blízkych, ktorým týmto testovaním môžeme zachrániť život," vzdal hold minister Naď.

Minister obrany odkázal všetkým pozitívne testovaným, aby o tom informovali svoju rodinu a známych a zostali doma. Všetkých povzbudil, aby sa určite prišli dať otestovať aj o týždeň. "A nezabudnite na rúško-odstup-ruky," dodal minister Naď.

Neskoro večer v piatok komentoval výsledky aj premiér Igor Matovič. "Infekčných máme 3,59 % testovaných, ale pozor, keďže antigénové testy zachytávajú len tých ľudí s COVID-19, ktorí sú infekční, až 4 450 ľudí dnes z testovania odchádzalo s pocitom, že sú zdraví, ale nie je tomu tak. Sú pozitívni na COVID-19, ale nie sú infekční. To môže znamenať, buď ste už infekční boli a už pre svoje okolie riziko nepredstavujete, alebo vás infekčná fáza ešte len čaká v najbližších dňoch. Preto prosím, zostaňte aj s negatívnym testom naďalej mimoriadne opatrní lebo neviete, či nie ste niekto z tých, kto bude v najbližších dňoch infekciu nenápadne šíriť," upozornil Matovič.

Už predtým v piatok podvečer premiér Igor Matovič pri výsledkoch testovania do 17:00 h informoval, že približne každý 28. človek na Orave a v Bardejove je infekčný, navyše každý 10. človek v týchto štyroch okresoch je pozitívny.

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 20.00 h. Otestovať by sa malo celkovo 180 000 osôb. Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.