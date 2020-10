Herečka Marcinková sa musela popasovať s nočnou morou: Trápenie priamo pred divákmi

V markizáckej šou 2 na 1 si nikdy nemôžeme byť istí, čím nás opäť prekvapí moderátorská dvojica Dano Dangl (45) a Adela Vinczeová (40).

Ich pozvanie do relácie tentoraz prijala herečka Gabika Marcinková (32), ktorá ani len netušila, čo všetko na ňu moderátori vytiahnu. A nielen oni, o slovo sa hlásia aj herečkina blízka rodina a priatelia, ktorí o nej prezradili možno aj to, čo nemali. Gabika sa tak musela priamo na pódiu popasovať so svojou nočnou morou.

O Marcinkovej vedel málokto, z čoho má najväčší strach. Prvý, kto prezradil Gabikino tajomstvo, bol jej manžel Martin Mihalčín, frontman kapely Heľenine oči. „Ona strašne nerada spieva na verejnosti, lebo si myslí, že má nie veľmi pekný hlas na spev. Ja sa ju snažím presvedčiť o opaku,“ tvrdí hudobník. Podporuje ho v tom aj Gabikina kolegyňa, herečka Jana Kovalčíková.

„Tak mi hovorila, že ten spev pokrivkáva v jej živote. Ja si tiež myslím, že je to v poriadku. Podľa mňa jej nočná mora je, že by mala spievať niekde v Carnegie Hall. Alebo proste aspoň pred desiatimi ľuďmi, sama a ťažkú pesničku,“ vyzradila o nej herečka. Moderátori teda nelenili a na Gabiku pripravili v štúdiu pascu. Tá sa totiž pochválila, že za mlada sa so svojimi spolužiačkami hrali na dievčenskú kapelu Spice Girls.

„Ja som bola Viktória. Ona veľa nespieva,“ skúsila Gabika moderátorom nervózne naznačiť, že spev ozaj nie je jej silnou stránkou. To už ale na pódium prichádzajú Emma Drobná, Dominika Mirgová, Lina Mayer a Nela Pocisková, s ktorými Gabika priamo na pódiu odpáli večný hit Wannabe. Čo všetko si ešte moderátori na Gabiku pripravili, sa dozvedia diváci už túto nedeľu.