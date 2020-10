Dara Rolins priznala ďalší zákrok: Popová diva sa vybrala za odborníkom až do Kyjeva

Navštívila odborníka! Popová diva Dara Rolins (47) sa nikdy netajila tým, že sa dala mierne vylepšiť.

Speváčka otvorene hovorí, že má spravené prsia a zmenou prešiel aj jej nos. Do redakcie Nového Času sa ozval čitateľ, ktorý uvidel Darinu fotku u ukrajinského plastického chirurga. Umelkyňa Novému Času prezradila detaily cesty do Kyjeva, ako aj to, ako bola s výsledkom operácie spokojná.

Dare Rolins záleží na jej vzhľade. Vždy tvrdila, že sa predsa živí telom a na koncertoch musí vyzerať dobre. Speváčka sa môže pochváliť dokonalou postavou a všade, kde sa objaví, vyzerá priam božsky. Už v minulosti otvorene priznala, že jej v dvoch veciach pomohol aj plastický chirurg. Dara má upravené prsia aj nos. Nedávno však zavesil na svojom profile na instagrame ukrajinský chirurg Maxim Ivanchuk spoločnú fotku so speváčkou z jej návštevy v Kyjeve. Rolins Novému Času bez okolkov vysvetlila, prečo prednedávnom merala cestu na Ukrajinu. Otvoriť galériu Chirurg si urobil fotku s Darou. Zdroj: instagram/maximivanchuk „Môžem vás upokojiť, že žiadne lámanie a veľké operácie môjho nosa sa nekonali. Čas, keď sa všetky aktivity obmedzili a spomalil sa aj ten môj čas, som konečne využila na vyriešenie problému, ktorý ma sužuje už dlhé roky,“ povedala Dara a pokračovala: „A navyše ako speváčke dosť fatálne. Na odporúčanie som odletela na predĺžený víkend do Kyjeva, kde mi doktor konečne spriechodnil obe nosné dierky a ja môžem asi po 10 rokoch konečne voľne a zhlboka dýchať. Paráda!“

Chcel podpis

Len nedávno Dara fotila pre známy módny magazín a jeho najnovšie číslo mal v ambulancii aj spomínaný doktor. „A to, že si so mnou urobil fotku a dal si podpísať VOGUE, je len dôkaz toho, že nemám dnes, takisto ako som nemala ani predtým, dôvod tieto veci tajiť. Na druhej strane necítim povinnosť ani potrebu zverovať sa na svojom instagrame úplne so všetkým, čo dúfam každý rozumný človek pochopí. A navyše, ako sami vidíte na fotke - žiadne vizuálne zmeny na mojej tvári nenastali, som to stále ja, stará dobrá Dara,“ dodala so smiechom.