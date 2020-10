Strana SNS si rypla do Matoviča: Vyzývajú premiéra na zastavenie testovania

Mimoparlamentná SNS vyzýva premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na zastavenie testovania na ochorenie COVID-19. Poukazuje pritom na možné následky na zdraví obyvateľov či zdravotníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Zuzana Škopcová.

"Táto nelogická akcia je zas len dôsledkom nekoncepčného správania sa a megalomanstva predsedu vlády. Jediné, čo pochopil, je, že keď už zaťal sekeru do rozpočtu nákupom testov, musí aspoň nejako ukázať ich využitie," uvádza strana v stanovisku. Premiérovi podľa SNS v tom pomáha jeho "verný minister", čím kryje aj neplánované logistické cvičenie armády.

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 20.00 h. Otestovať by sa malo celkovo 180.000 osôb. Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.