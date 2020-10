Zmrzlinárka Katka sa v ťažkých časoch nevzdáva: Krízu chce poraziť teplými nanukmi

Povedala si, že nejaká kríza ju len tak nepoloží a pustila sa do boja.

Katarína (33) z Nových Zámkov vyrába remeselnú zmrzlinu, ktorú sa naučila od vychýrených majstrov v talianskej Bologni. Jej špecialitou sú netradičné, takzvané teplé nanuky.

Príbeh zmrzlinárky Kataríny (33) sa začal veľmi prozaicky. „S mojím už terajším manželom sme nevedeli nájsť v okolí žiadnu takú zmrzlinu, ktorá by nám chutila. Keďže on je cukrár, tak dobre vedel, že všetky sú vyrobené z prášku a umelé. Tak sme chodili a hľadali po okolitých mestách, až raz povedal, že veď ja takú urobím, ja to dokážem,“ smeje sa bývalá manažérka. Neostalo len pri slovách a v rodnej obci vo Dvoroch nad Žitavou otvorili v roku 2016 zmrzlináreň. Bolo to viac-menej niečo ako ich hobby.

Výroba zmrzliny však iniciatívnu mladú ženu úplne chytila za srdce a o rok otvárali prevádzku v Nových Zámkoch. Inšpiráciu berú aj z krajiny, ktorá lahodný dezert preslávila. „My sme sa s manželom v ten rok aj vzali a na svadobnú cestu sme išli do Talianska. V rámci toho sme v Bologni študovali prípravu tradičnej zmrzliny z prírodných surovín. Aj preto je to remeselná, podľa talianskeho prekladu,“ vysvetľuje šikovná mladá žena.

Vydržia niekoľko dní

Katarína vraví, že pri výrobe používajú len prírodné suroviny. „Je to prácnejší, zdĺhavejší proces. Najskôr ju varíme a z 80 stupňov rýchlo schladíme na 5 stupňov. Primiešavame suroviny, napríklad pistáciová je pasta z orechov, ktoré sa na jemno pomelú a je z toho pasta. Žiadna chémia, umelý prášok, nič,“ opisuje priebeh výroby.

Táto sezóna jej dala poriadne zabrať a aj keď zareagovala veľmi rýchlo a začala s rozvozom, bolo to ťažké. „Mne navyše skončila materská dovolenka a tak som rozmýšľala, čo ďalej. Riskla som to, do práce som sa nevedela vrátiť a tak som začala robiť teraz v zimnom období teplé alebo nemrazené nanuky. Je to vlastne ako zmrzlina, taká receptúra zo smotany, kde sa pridávajú suroviny, ale nie je to mrazené, len chladené," opisuje postup.

S výrobou takýchto nanukov začali vlani a tento rok postupne rozširujú ponuku zo 4 na 8 príchutí. „Je to ako taký lahodný dezert. Vydrží aj 3 dni v chladničke. V tomto ťažkom období sme začali znova s rozvozom," dodala.