Diela uznávaného Jalšovského má Bill Clinton aj brunejský sultán: Výtvarník má veľký plán

Jeho obrazy na stenách majú mocní tohto sveta! Z Franka Jalšovského (60) sa stal po emigrácii do Kanady svetovo uznávaný umelec.

Diela si od neho kúpili bývalý americký prezident Bill Clinton či brunejský sultán. Ako sa dostal k vplyvným klientom a čo si od neho najviac kupujú?!

Výtvarné umenie ho sprevádzalo odmalička a ako hovorí, gény zdedil predovšetkým po mame. Po skončení VŠVU, kde bol jeho pedagógom docent Igor Rumanský a vedúci Katedry grafiky profesor Albín Brunovský, sa začal ešte pred revolúciou prebíjať neľahkými umeleckými vodami.

„Vďaka priateľom a známym, pre ktorých umenie bolo potravou pre dušu, nebol problém sa vtedy uživiť umením. Tešili sa z môjho úspechu a šírili moje meno ďalej,“ prezradil o svojich začiatkoch Frank Jalšovský. Napriek tomu sa v bývalom Československu necítil slobodný a aj preto sa rozhodol emigrovať do Kanady. Začiatky však neboli jednoduché a dostať sa na výslnie mu trvalo dlhé roky.

Ťažké začiatky

Ak si niekto myslí, že umelca, ktorý už mal doma vytvorené meno, vítali v zahraničí s otvorenou náručou, je na omyle. Začiatky sú všade tvrdé. „Kým som dostal do krvi len angličtinu, trvalo to tri roky. Po celý čas mi však bola a je veľkou oporou moja manželka Renka, ktorá ma v začiatkoch aj podporovala,“ priznáva. Prvé diela vznikali na stojane v obývačke, prvý obraz, ktorý sa mu podaril predať, bola olejomaľba kanadskej krajiny.

Grafiky tvoriť nemohol, pretože nemal lis. Osudným sa mu stalo stretnutie s jedným grafikom, ktorý mu dal kontakt na grafické štúdio Malaspina vo Vancouveri. „Tam vznikli moje najznámejšie diela ako je Genesis, Discovery, Age of Wisdom, Hymn to the Universe, ktoré získali množstvo ocenení,“ prezradil.

Na stenách slávnych

Grafické štúdio, ktorého sa stal členom, navštevovali aj profesionálni agenti solventných klientov z celého sveta, ktorí pre nich vyberali umelecké diela. „Týmto spôsobom sa dostala séria mojich štrnástich krajiniek kanadskej prírody na ranč bývalému prezidentovi Spojených štátov Billovi Clintonovi,“ uviedol sympatický výtvarník.

Podobne si ho našiel aj agent brunejského sultána Haji Hassanala Bolkiah Muízzaddina Waddaulaha. V týchto zemepisných šírkach mali záujem predovšetkým o jeden námet. „Z mojej tvorby vybral pre neho sériu obrazov s tématikou koní,“ dodal s tým, že jeho obraz vlastní aj exprezident Ivan Gašparovič.

Rekordný obraz

Hoci sa práca výtvarníka môže zdať jednoduchá, nie je to tak. Dokončiť obraz do podoby, keď je spokojný, trvá dlho. „Napríklad dielo Genesis som ryl do kovu 1,5 roka,“ dodal umelec, ktorého pripravované nové umelecké dielo sa kvalifikuje do Guinessovej knihy rekordov.

„Plánujem vytvoriť obraz štyrmi technikami, ktorý bude najväčší na svete. Bude zložený z piatich štočkov, ktoré vytvoria dohromady dielo vo veľkosti 5 metrov. Ide o veľký panoramatický pohľad do vesmíru, ľudia budú mať pocit, že sa hýbe,“ uviedol maliar s tým, že s prácou musí byť hotový pre zapísanie rekordu do dvoch rokov. „Už teraz o toto dielo prejavujú záujem všetky veľké galérie sveta,“ uzavrel.