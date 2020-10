Slováci, pozorne čítajte: TOP 21 najdôležitejších otázok a odpovedí o lockdowne!

Ešte stále v tom nie je úplne jasno. Hoci vláda predstavila, ako by v praxi malo vyzerať čiastočné vypnutie krajiny, ľudia sa v opatreniach orientujú len veľmi ťažko.

Kompetentní zrejme čakajú, ako dopadne pilotné testovanie na Orave a na východe Slovenska. Nový Čas zozbieral najčastejšie otázky čitateľov a prináša odpovede na to, ako budeme fungovať nasledujúcich 9 dní.

1. Odkedy dokedy platí zákaz vychádzania?

- Zákaz vychádzania platí zatiaľ od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra 2020. Ďalšie prípadné obmedzenia sa budú spresňovať po celoplošnom testovaní, ktoré prebehne na budúci víkend.

2. Aké prevádzky môžem navštíviť, resp. kam môžem chodiť počas nasledujúcich 9 dní ?

- môžete ísť na testovanie,

- do najbližších potravín,

- do lekárne, k lekárovi,

- postarať sa o blízku osobu, ak nebýva v spoločnej domácnosti,

- ísť sa postarať o hospodárske zvieratá,

- na prechádzku so psom a s mačkou do 100 metrov od bydliska,

- môžete ísť na pohreb,

- môžete cestovať do zamestnania,

- sprevádzať dieťa do školy, jaslí a do materskej školy,

- ísť na poštu, do banky, autoservisu, na čerpaciu stanicu,

- do prírody, ale iba vo svojom okrese a v nezastavanej časti obce,

- dojazd do bydliska do 25. 10.

3. Nebude platiť aj niečo také, ako je neobmedzený zákaz vychádzania?

- Áno, od 01.00 hod. do 5.00 hod. ráno.

4. Ak sa rozhodnem neísť na test, ako bude vyzerať moja karanténa?

- Môžete chodiť von len v čase od 01.00 do 5.00 ráno, resp. počas dňa môžete ísť do najbližších potravín, lekárne, k lekárovi. Dovolené je aj starať sa o blízku osobu, o hospodárske zvieratá, chodiť so psíkom či ísť na pohreb blízkej osoby.

5. Znamená negatívny výsledok testu väčší okruh činností, ktoré môžem robiť?

- Áno, váš okruh činností a miest, kam môžete ísť, je väčší. Môžete ísť do zamestnania, sprevádzať dieťa do školy, ísť do školy, prezuť pneumatiky, natankovať si, ísť si vybaviť veci na poštu alebo ísť do prírody.

6. Aký test musím absolvovať, môžem sa dať otestovať aj súkromne?

- Absolvovať musíte PCR alebo antigénový test, ktorý sa robí výterom z nosohltana. Platiť vám nebude výsledok tzv. rýchlotestu. Otestovať sa môžete zadarmo počas celoplošného testovania alebo súkromne za svoje peniaze. Testy nesmú byť urobené skôr ako celoplošné testovanie.

7. Dostanem pandemickú OČR, ak nepôjdem na testy a zostanem v karanténe?

- Kto nepôjde na testy, bude sa musieť z práce uvoľniť, pretože takzvanú pandemickú PN nedostane. Zamestnanec tak nemusí automaticky počítať aj s náhradou mzdy. Môže sa teda stať, že v izolácii bude bez peňazí. O prekážke v práci by mal zamestnanec informovať zamestnávateľa čím skôr a požiadať tak o pracovné voľno. To môže byť s náhradou mzdy, teda ako dovolenka, alebo bez náhrady mzdy, vtedy ale musí zamestnávateľ umožniť zamestnancovi odpracovať zameškaný čas.