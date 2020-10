Na Orave a v Bardejove odobrali vzorky desiatkam tisíc ľudí: Odkazy tých, ktorí už absolvovali testovanie

Niekde sa to pretiahlo, inde boli vybavení za pol hodiny.

Už od piatka prebieha v troch okresoch na Orave a v Bardejove pilotné celoplošné testovanie ľudí na koronavírus. Kompetentní sa nemohli sťažovať na malú účasť, práve naopak. Ľudia sa húfne začali zbiehať pred testovacími miestnosťami desiatky minút pred ich otvorením a počas dňa sa na viacerých miestach tvorili dlhé rady.

Odberové miestnosti sa otvorili o ôsmej hodine ráno aj v Dolnom Kubíne. Ľudia mali k dispozícii 16 odberných miest a všade sa tvorili dlhé rady. Niektorí čakali na odber hodinu, niekde to bolo viac ako 2 hodiny. Primátor mesta Ján Prílepok má preto obavu, ako budú kapacitne zvládať otestovať ľudí, ktorí čakali v zástupoch pred odbernými miestnosťami v meste. Otvoriť galériu Dolný Kubín: V štyroch okresoch je 182 odberných miest a takmer všade boli dlhé rady Zdroj: fab

Mnohí obyvatelia sa podľa neho rozhodli prísť na testovanie už v piatok, keďže od soboty bude pre ľudí bez negatívneho testu platiť prísnejší režim.

Otestovať sa prišla dať aj Dolnokubínčanka Eva (25), ktorá je v súčasnosti na materskej dovolenke. Tá na testovanie čakala približne hodinu. „Myslím si, že dať sa testovať je zodpovedné a mali by tak urobiť všetci. Hlavne pokiaľ ide o tieto rizikové okresy,“ povedala mladá mamička. Tá si na výsledky počkala asi 15 minút.

Test mala negatívny. „Nie je to nič strašné. Trvá to chvíľu. Určite by to mal absolvovať každý zodpovedný človek,“ dodala Eva. Testovať sa prišla dať aj mladá mamička Vladimíra (18) z Dolného Kubína. Tá prišla aj s kočíkom, v ktorom mala syna Peťka (4 mesiace). Počas testovania sa o neho vonku starali príbuzní. „Mám negatívny test. Čakali sme 1,5 hodiny,“ dodala Vladimíra.

Nie všade prebehlo všetko hladko. „Začali sme testovanie trošku neskôr pre to, že meškala dodávka ochranných pomôcok, takže nezačínali sme o ôsmej ráno klasicky, ale začínali sme približne okolo pol desiatej,“ prezradil starosta Oravskej Lesnej Marek Majdiš a zdôraznil, že záujem o testovanie je zatiaľ pomerne veľký. „Ľudia neustále prichádzajú a kontinuálne odkedy sa otvorilo testovanie, jeden za druhým vchádzajú do testovacích miestností odberných miest,“ pokračoval Majdiš.

Podľa jeho slov to bolo pre obce celkom náročné. „My na Orave sme si vždy vedeli poradiť, preto asi aj zvolili Oravu ako prvú, lebo my hlúposti neriešime, ale snažíme sa všetko vyriešiť tak, aby dobre bolo,“ uzavrel s úsmevom Majdiš.

Náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko povedal, že zhromažďovanie ľudí nie je väčšie ako pri bežných nákupoch. Do nasledujúceho víkendu, keď bude ostré testovanie na celom Slovensku, je potrebné vyriešiť najmä jednu vec. „Kľúčové bude, či dokážeme vytvoriť potenciál zdravotného personálu, aby sme to zvládli na celom Slovensku.“ O ôsmej ráno nefungovalo asi 10 % miestností. Otvoriť galériu Krajčí (vpravo) sa podujal testovať záujemcov. Zdroj: anc

„Museli sa robiť personálne zmeny, lebo sme tam mali záchyty,“ povedal Zmeko s tým, že niekde neprišli dobrovoľníci. Podľa premiéra Matoviča do 17.00 h zachytili 1506 infekčných ľudí z 41 433 vykonaných testov. Celkovo chceli za víkend otestovať 180 000 ľudí.