Obrovský prešľap! Český minister zdravotníctva reagoval na fotky: Nič som neporušil, rezignovať nehodlám

Vodu káže, víno pije! Minister zdravotníctva Českej republiky Roman Prymula (56) urobil obrovský prešľap.

Novinári ho prichytili, ako hlboko v noci vychádza z reštaurácie a dokonca bez rúška. On sám pritom nariadil zavretie reštaurácií a povinné nosenie rúšok.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zdá sa, že minister zdravotníctva u našich západných susedov je veľký pokrytec. Romana Pry­mulu (56) načapali v jednej z vychytených pražských reštaurácií vo Vyšehrade. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo na tlačovej konferencii spolu s premiérom Andrejom Babišom zverejnili prísnejšie obmedzenia. Podľa pravidiel v Česku majú reštaurácie povolený predaj iba cez okienko a iba do 20.00 hod. Minister porušil obe nariadenia.

Spoločnosť mu robil aj prvý podpredseda Babišovho hnutia ANO Jaroslav Faltýnek (58). A, samozrejme, po celý čas nemali na sebe žiadnu ochranu tváre. Rúško si nenasadil ani keď vychádzal von a nastupoval do auta. Prechádzal pritom okolo poctivo maskovaného vodiča, ktorý mu otvoril dvere. Fotky zverejnil denník Blesk.

Premiér Andrej Babiš na tlačovej konferencii označil situáciu za „absolútnu katastrofu“ a za chybu, ktorú nemožno ospravedlniť. „Je to pre mňa absolútny šok, nechápem, keď požadujeme od ľudí, aby dodržiavali pravidlá, nosili rúška dokonca i v aute, a komplikujeme život ľudí tým, že sme zavreli reštaurácie a obchody, obmedzujeme ľudí v pohybe, tak musíme ísť príkladom,“ vyhlásil Babiš. Otvoriť galériu Luxusná reštaurácia Rios sa nachádza v menej frekventovanej pražskej štvrti Vyšehrad. Zdroj: fb / rios Český premiér ho požiadal o rezignáciu a dodal, že ak Prymula neodstúpi sám, odvolá ho. Babiš už má v talóne dvoch kandidátov na post ministra zdravotníctva – špekuluje sa, že by to mohol byť námestník ministra Aleksi Šedo alebo exminister a šéf Fakultnej nemocnice Motol Miloslav Ludvík. Rovnako Babiš požiadal Faltýnka, aby odstúpil z postu podpredsedu hnutia ANO. Ten tak večer aj urobil.

Prymula sa však napriek očividnému porušeniu vlastných pravidiel necíti vinný. „Nič som neporušil, rezignovať nehodlám,“ vyjadril sa na tlačovke s tým, že podľa neho išlo o súkromné priestory a s Faltýnkom tam riešil pracovné veci. „Zas som toho toľko nevyviedol,“ tvrdil. Prymula sa tak zjavne spolieha na podporu prezidenta Miloša Zemana, ktorému sa do jeho odvolávania nechce.