Muškáty, begónie či citrusy dokážu prečkať chladné mesiace: Ako zazimovať balkón či terasu?

Chcete, aby vám balkónové kvety vydržali do ďalšieho obdobia? Muškáty, oleandre, begónie, citrusy či tuje dokážu prečkať chladné mesiace, ak sa o ne vhodne postaráte.

Počas zimných dní si môžete balkón skrášliť okrasnými trávami, rozchodníkmi, skalnými ružami či javormi. Nový Čas vám spolu s odborníkom Miroslavom Gombíkom zo záhradného centra Kulla a záhradnou architektkou Jankou Bielikovou poradí, ako postupovať.

Begónie

Podľa Miroslava Gombíka by sme mali begónie hľuznaté ako aj ostatné hľuzovité rastliny nechať vyschnúť.

- Hľuzu vyberte a uskladnite v suchu až do ďalšieho obdobia.

- Podľa záhradnej architektky Janky Bielikovej môžu s úspechom prezimovať aj oleandre, fuksie, mandevilly, lantany či „anjelské trúby“.

- V zime zabudnite na hnojenie a obmedzte zálievku.

- Vhodným prostredím je svetlá miestnosť s teplotou 5 až 10 stupňov. „Rastlinám odstránime suché a poškodené listy a pre vysiľovanie môžeme odstrániť aj kvety. Niektorým druhom cez zimu úplne opadajú listy. Ak je ale dodržaná aspoň minimálna zálievka, netreba sa báť. Po jarnom hlbšom zostrihu začnú opäť rásť nové výhony,“ radí Bieliková.

Muškáty

Najjednoduchší spôsob, ako ich zazimovať, podľa Gombíka:

- Umiestnite ich do svetlej a suchej miestnosti, kde sa teplota pohybuje okolo 15 - 20 stupňov.

- Vyhnite sa priestoru nad radiá­tormi.

- Muškáty predtým skontrolujte, zbavte sa žltých či vyschnutých listov a uistite sa, že substrát nie je premočený. Majte na pamäti, že muškáty si vystačia aj s málom vody, preto nepotrebujú častú zálievku.

Rozmnožujte!

Ak sa vašim muškátom počas roka nedarilo, nemusíte sa ich hneď zbavovať. Môžete ich obstrihať a urobiť si tak odrezky. Dajte ich zakoreniť do vody alebo do substrátu. Pre rýchlejšie zapustenie korienkov môžete použiť stimulátor rastu. Takto nachystané odrezky nechajte v miestnosti s teplotou 18 až 20°, doprajte im aj slnečné svetlo.

Citrusy

- Ideálny spôsob je umiestniť ich do chladnej a svetlej miestnosti, v ktorej sa teplota pohybuje medzi 5 až 10 stupňami. „Substrát by sme mali udržiavať mierne vlhký, oproti letným mesiacom zálievku výrazne obmedzujeme. Pozor na suchý vzduch, keď môžu zhodiť listy. Aj preto nie sú vhodné klasické teplé a suché interiéry našich bytov. Ak začneme v strachu rastliny zalievať, lebo si myslíme, že schnú, opäť to spôsobí problémy, keď môžu začať, naopak, zahnívať,“ hovorí Bieliková

Príprava pred mrazmi

Ak vás prekvapia tuhé mrazy, citlivé druhy môžete prekryť čečinou alebo vrecovinou. „Niekto kvetináče obaľuje len bublinkovou fóliou, ale tá nevytvára dostatočnú izoláciu. Vhodnejšia je kombinácia s filcom, jutovinou alebo iným hrejivým materiálom,“ radí Bieliková. Rastlinám doprajte kvalitný hlinený či terakotový kvetináč alebo zainvestujte do kvalitného exteriérového. Podmisky odstráňte, aby mala prebytočná dažďová voda kam odtekať.

Čo môže na balkóne ostať?

Obľúbenými sú tuje, borovice či cyprušteky, ktoré poslúžia ako zimná dekorácia. Podľa Bielikovej sú vhodnými rastlinami na balkón v tomto prípade trvalky, okrasné trávy, skalničky, ale aj dreviny – či už opadavé, vždyzelené alebo ihličnaté. Rastlinám zabezpečte dostatočne veľké kvetináče s otvormi na odtok vody, aby v nich nestála voda.

Bieliková upozorňuje: „Častejšie sa stane to, že rastliny počas zimy uhnijú, alebo sa udusia, skôr ako zamrznú.“ Balkón vám spestria aj okrasné trávy, ktoré dokážu odolať mrazom aj výkyvom počasia. Suché časti pred zimou nestrihajte. Miroslav Gombík odporúča aj stromy či kry, ktoré sú z našich oblastí, ako napríklad hortenzie, ruže, vŕby. Vyhnite sa olivovníkom, palmám či citrusom.