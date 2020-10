Veľká cena Portugalska po 24 rokoch opäť v F1: V Portimau ide o niekoľko historických zápisov

Veľký návrat do seriálu F1 pripravilo Portugalsko! Jeho Veľká cena sa po 24 rokoch vracia do formuly jeden a môže sa postarať hneď o niekoľko zápisov do histórie.

PRVÁ S DIVÁKMI: V tomto koronavírusom poznačenom ročníku to bude prvá VC s divákmi! Z 90-tisícovej kapacity dovolili orgány zaplniť každý deň tretinu, teda 27 500. Zhoršená epidemiologická situácia v Portugalsku všetko skomplikovala, ale podľa posledných správ už fanúšikov so vstupenkami od štvrtka testujú, aby mohli ísť do hľadiska. VÝHRA Č. 92: Britský pilot Lewis Hamilton sa pred dvomi týždňami vyrovnal na VC Eiffelu legendárnemu Michaelovi Schumacherovi v počte víťazných Veľkých cien. Obaja ich majú na konte 91. V Portimau sa obhajca titulu môže na čele tohto rebríčka osamostaniť, keď vyhrá, bude mať na konte 92 triumfov. MERCEDES ŠIESTY RAZ: Aj Hamiltonov tím sa hotuje na zápis do histórie! Mercedes šesť pretekov pred koncom vedie o 180 bodov a na istotu potrebuje získať o 40 viac ako Red Bull. Ak to vyjde, s veľkým predstihom získa Pohár konštruktérov šiesty raz v rade. O tento rekord sa zatiaľ delí s tímom Ferrari, ktorý šesťkrát vyhral v r. 1999 až 2004. Räikkönen si rypol do Hamiltona: Úradujúceho šampióna F1 vysmial jedinou fotkou F1 zavíta na okruh v Portimau prvý raz, dnešná kvalifikácia sa začína od 15.00 SELČ a finále v nedeľu o 14.10 SEČ. Viac testov Vedenie F1 prehodnotilo protokol o testovaní po prípade Lancea Strolla. Podľa doterajších opatrení podstúpili jazdci test pred príchodom do dejiska Veľkej ceny a potom každých päť dní. Nové pravidlá pridali test aj počas víkendu.