Rázny krok prezidentky Čaputovej: Na Ústavnom súde napadla zákon o verejnom zdraví

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok napadla na Ústavnom súde (ÚS) SR ustanovenie zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia týkajúce sa práva na náhradu škody a ušlého zisku.

Súd požiadala o preskúmanie súladu ustanovenia zákona s Ústavou SR aj o pozastavenie účinnosti uvedeného ustanovenia. Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Za protiústavné považuje nové ustanovenie, ktoré hovorí, že "právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené".

Ako argumentuje prezidentka, Ústava SR zaručuje každému právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom štátnych orgánov. "Je síce možné zákonom upraviť medze uplatňovania tohto práva, avšak nie je možné žiadne ústavné právo zákonom odobrať alebo vylúčiť. V praxi by to znamenalo, že štát by nezodpovedal ani za škody spôsobené prípadným nezákonným uplatňovaním tejto novely," vysvetlil hovorca.

Novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa prezidentka rozhodla podpísať vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. Cieľom novej legislatívy bolo vyjasniť postavenie nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), podmienky nadobudnutia ich účinnosti a publikácie.