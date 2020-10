Klaudia bojuje s raritnou chorobou, rana od poisťovne: Tínedžerka hrozne živorí, nemá ani 1,60€ na obed

Nikto by nechcel zažívať také trápenie, aké osud nadelil tejto tínedžerke.

Klaudia Rothová (19) z Levíc trpí ojedinelou chorobou, ktorá jej dovtedajší život prevrátila život naruby. Polyarteritis nodosa spôsobuje rozširovanie ciev do neúmernej veľkosti. Pred niekoľkými rokmi vášnivo športovala a cestovala, no teraz trpí obrovskými bolesťami. Navyše mesačne živorí len zo 120 eur. Zamietli jej invalidný dôchodok a do práce chodiť nedokáže, keď­že má aj pridružené diagnózy.

Klaudia milovala život. Chodievala na ryby, hrala bedminton, boxovala, urobila si baristický kurz a cestovala po Slovensku. Dnes je jej život celkom iný. Po krátkej chvíli sa unaví a na všetky radosti života už pomaly zabudla. Prvé ťažkosti sa u nej začali prejavovať, keď chodila na strednú školu, ktorú musela pre zdravotný stav zanechať v druhom ročníku. Spolužiaci v škole, kde sa učila za predavačku, sa jej spočiatku vysmievali. Na praxi v obchode sa ukrývala, lebo nevládala robiť.

„Staršie predavačky ma okrikovali, že sa flákam. K tomu sa pridalo, že som dovŕšila 18 rokov a musela som hľadať obvodného lekára pre dospelých. Mala som takú hrubú kartu, že ma nechcel zobrať obvodný lekár, ktorému patrím, ani ďalší všeobecní lekári,“ dodala Klaudia.

Jej trápenie sa začalo na jar v roku 2018. „Sedela som v škole a ukrutne ma začala bolieť ruka. Išla som k lekárovi a dali mi na ňu sadru. To mi zhoršilo stav ešte viac. Mala som neuveriteľné bolesti,“ spomína nešťastná mladá žena, ktorá prosila lekárov, aby jej sadru dali dole. Na tele sa jej začali v čoraz väčšom množstve objavovať aneuryzmy - opuchliny z chorobného roztiahnutia ciev. Trvalo rok, kým bola stanovená diagnóza - polyarteritis nodosa.

Nevládze vstať z postele

„Hrala som v tom čase bedminton a stávalo sa mi, že som ani nedokázala odraziť košík, lebo mi z ruky vypadávala raketa. Sú dni, keď nevládzem vstať z postele, bolia ma lýtka a opúchajú mi nohy,“ opisuje svoje zdravotné problémy Klaudia, ktorá absolvovala nekonečné množstvo vyšetrení a pobytov v zdravotníckych zariadeniach. Aby toho trápenia nebolo málo, mama od nej odišla a otec podľa Klaudie pričasto pozerá na dno pohárika. Veľmi sa o ňu síce nestará, no dáva jej mesačne 120 eur, z ktorých si všetko hradí.

„Nemala som sa o koho oprieť. A nechcela som byť doma s otcom,“ posťažovala sa Levičanka, ktorej sa k zlému fyzickému stavu pridali aj psychické problémy, a preto požiadala o invalidný dôchodok. Takmer rok ho posudzovali a nakoniec ho zamietli. Napriek tomu bojuje a začala opäť chodiť do školy. „Nechodievam ani na obedy, lebo stoja 1,60 €, čo sa nezdá veľa, ale za týždeň sa to nazbiera a nemala by som na cestovné. Radšej si dám večer doma rožky. Rada by som doštudovala a išla na výšku, ale neviem, čo so mnou bude zajtra,“ uzavrela tínedžerka svoj smutný príbeh.

Polyarteritis nodosa

Polyarteritis nodosa je autoimunitné ochorenie, pri ktorom telu vlastné obranné systémy útočia na stredne veľké tepny zásobujúce krvou orgány. V cievnej stene vzniká zápal a postupne dochádza k nekróze, čiže odumieraniu buniek. Príznaky závisia od lokalizácie postihnutých ciev. Ochorenie postihuje najmä mužov.

Prečo jej zamietli invalidný dôchodok

Pavel Machava, hovorca Sociálnej poisťovne

- Sociálna poisťovňa postupovala správne a zákonným spôsobom. Pani Rothová nespĺňala zákonné podmienky na priznanie invalidného dôchodku – na základe predložených lekárskych správ a vyšetrení jej nebola potvrdená dostatočná percentuálna miera invalidity (bola len 20 %, na priznanie invalidného dôchodku potrebovala mať viac ako 40 %). Pani Rothová sa voči rozhodnutiu odvolala. Uvádzané systémové ochorenie - polyarteritis nodosa, ktoré postihuje malé a stredné tepny a vedie k patologickým zmenám kĺbov, mäkkých tkanív a vnútorných orgánov, nebolo potvrdené. Bola vyšetrená viacerými odbornými lekármi, aj v špecializovanom Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Z odborných nálezov vyplýva, že ani klinický obraz, ani laboratórne nálezy nespĺňajú kritériá uvedeného ochorenia.