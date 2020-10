Herec Juraj Loj odhalil svoj ďalší skrytý talent: Neuveríte, čím si privyrába!

Poznáme ich z divadelných javísk, koncertných pódií a z televíznych obrazoviek.

Herci a speváci to v čase koronavírusu nemajú ľahké, veď pre opatrenia prišli o možnosť rozdávať radosť zoči-voči svojim fanúšikom, ale mnohí prišli aj o živobytie. Niektorí z nich sa v týchto pre kultúru ťaživých dňoch venujú svojmu koníčku – maľovaniu. Posúďte, ako im to ide!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Herec Juraj Loj

Obrazy ponúka aj na predaj

Otec troch detí maľuje od malička, no do umeleckej školy nikdy nechodil. Priznáva, že je odjakživa samouk.

„Keď som začal narábať s myšlienkou, čo ďalej po základnej škole, čo ma baví, nakúpil som si knihy o výtvarnej výchove a z nich som sa učil. Najradšej maľujem ľudí v pohybe, s dramatickým výrazom tváre a tela,“ prezradil Juraj, ktorého k maľovaniu po dlhšom čase „vyprovokovala“ pandémia koronavírusu. „Tým, že sme boli s deťmi zavretí doma celé týždne, povedali sme si, že ideme niečo robiť. Deti veľmi rady kreslia a maľujú a keď videli, že mám doma vystavené niektoré svoje obrazy, povedali, že aj ony by chceli maľovať. Mal som akvarelový papier, dal som im ho spolu s farbami, nech si maľujú. Sedel som pri nich, vlastne ma takto namotivovali a opäť som sa v týchto dňoch k maľovaniu vrátil,“ vysvetlil Juraj, ktorý väčšinou používa akvarelovú techniku s fixou alebo s ceruzkou. Svoje obrazy ponúka prípadným záujemcom. „Beriem to ako prilepšenie do rodiny. Pre mňa je dôležité, že ma maľovať baví, takže venujem energiu a čas zmysluplnej činnosti,“ uzatvára.